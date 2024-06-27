Россия хочет обойти санкции ЕС против аналога системы SWIFT

Центробанк России уверяет, что сможет обойти санкции Евросоюза против "российского SWIFT". В принятом 14-м пакете санкций ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФП и осуществлять транзакции с теми, кто использует ее за пределами России.

Россия хочет обойти санкции

Центробанк России уверен, что сможет обойти санкции Евросоюза на Систему передачи финансовых сообщений. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин, передают российские СМИ.

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Чистюхин утверждает, что выход из ситуации будет найден, и "российский SWIFT" продолжит работу. По его словам, санкционное давление – это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе и Системе передачи финансовых сообщений.

В то же время мы считаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации,, для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование этой системы,

– заявил Чистюхин.

Санкции против российского аналога SWIFT фактически означают отрезание нарушителей от европейской финансовой системы.

Что известно о СПФП

Система передачи финансовых сообщений была создана в России как альтернатива SWIFT. Совет ЕС запретил ее использование.

Субъектам ЕС, которые работают за пределами России, запрещено подключаться к СПФП или аналогичным специализированным службам. Также операторам из ЕС запрещено осуществлять транзакции с юридическими лицами из специального перечня, которые используют СПФП за пределами России.

Что такое СПФП Система передачи финансовых сообщений (СПФП) Банка России была создана для обеспечения платежей в случае отключения от SWIFT. Она начала функционировать в 2016 году после аннексии Крыма. В 2018 году президент России Путин подписал закон, позволяющий подключать к СПФП иностранных участников.

В феврале США также ввели санкции против Национальной системы платежных карт, контролируемой Центральным банком РФ, которая обслуживает и эмитирует карты "Мир". После этого большинство банков в Армении, Кыргызстане и Казахстане прекратили сотрудничество с ней.