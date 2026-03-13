"Он просто филантроп": Эрдоган через Фицо просит снять санкции с Усманова

Накануне очередного продления санкций против России, которое должно состояться 15 марта, в ЕС снова разгорелись споры. Но теперь вмешался еще и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Почему Эрдоган хочет снятия санкций с Усманова?

Турецкий лидер через Словакию пытается исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Алишера Усманова, пишет Radio Free Europe.

Дело в том, что в последние недели Словакия, которую поддерживает Венгрия, активно добивается исключения из списка не только Усманова, но и российско-израильского олигарха Михаила Фридмана.

Теперь к этому процессу подключился и Эрдоган. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разослал европейским лидерам письмо, подписанного президентом Турции от 2 марта.

В нем турецкий лидер отмечает, что Анкара не обходит санкции ЕС и США, введенные против Кремля после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако он отмечает, что эти санкции якобы наносят трудности гражданам третьих стран, которые сотрудничают с Турцией.

Важнейшим примером в этом контексте являются санкции ЕС против узбекского филантропа и бизнесмена Алишера Усманова и членов его семьи,

– говорится в письме Эрдогана.

Далее он пишет о том, что Усманов якобы не финансировал никакие инициативы правительства России и уже 10 лет как отошел от дел и посвятил себя благотворительности, поддерживая культурные, гуманитарные и спортивные проекты.

Учитывая искренние усилия господина Алишера Усманова по полному сотрудничеству с институтами ЕС, а также принимая во внимание гуманитарные соображения, я считаю, что ваша поддержка в исключении его из списка санкций ЕС и восстановлении его нарушенных прав была бы чрезвычайно ценной,

– резюмировал Эрдоган в письме.

Что говорят в Брюсселе относительно санкций?

Впрочем, Брюссель имеет совсем другое мнение, чем Эрдоган. Когда ЕС накладывал санкции на Усманова в 2022 году, в официальном документе было указано, что тот "имеет особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным".

Также в ЕС считают Усманова считается одним из немногих, кому доверили обслуживание финансовых потоков агрессора.

Не забыли и о "близких связях" с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Тот, по данным ЕС, пользовался роскошными резиденциями, что контролировал Усманов.

Сейчас позиция ЕС не изменилась. Дипломаты говорят, что Брюссель выступает против исключения любых олигархов из списка и резко комментируют письмо Эрдогана.

Должны ли страны, которые даже не применяют санкции против России и помогают их обходить, указывать нам, кого следует исключать из списка?

– отметил один из дипломатов.

Добавим, что в Словакии заявляют, что исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка является критически важным для них. Поэтому согласование санкций очевидно снова натолкнется на трудности.

Напомним! В течение последних четырех лет страны ЕС каждые шесть месяцев продлевают санкции против России. Это происходит в марте и сентябре. Сейчас европейским лидерам необходимо согласовать ограничения до 15 марта, иначе санкции против тысяч россиян перестанут действовать, пишет "ЕП".

