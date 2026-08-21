США готовят самые жесткие санкции против Ирана: как это отразится на экономике

США готовят новый пакет санкций против Ирана, который глава Минфина Скотт Бессент назвал "самым жестким в истории". На фоне этих заявлений цены на нефть поднялись до максимального уровня за более чем три недели, поскольку рынок опасается новых перебоев с поставками.

США готовят новые санкции против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готовит против Ирана "самые жесткие санкции в истории", сообщает Reuters. Детали нового пакета американская сторона обещает обнародовать на следующей неделе.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабной экономической изоляцией. По его словам, любая страна, которая будет оказывать Тегерану финансовую или экономическую поддержку, сама может столкнуться с "огромными экономическими последствиями".

Бессент связал усиление экономического давления с возможностью избежать новой масштабной военной операции. По его словам, если США применят максимальное экономическое давление, необходимость в большой военной операции может уменьшиться.

"Это один-два удара. У нас есть блокада, и мы введем самые жесткие санкции в истории", – заявил Бессент.

В то же время пока неясно, какие именно ограничения войдут в новый пакет. Особое внимание привлекает вопрос Китая, который является главным покупателем иранской нефти. По данным Kpler, в 2025 году на Китай приходилось более 80% морского экспорта иранской нефти.

Почему санкции могут поднять цены на нефть

Новые американские угрозы уже повлияли на нефтяной рынок. Цены на нефть в четверг поднялись до самого высокого уровня более чем за три недели на фоне опасений относительно дальнейших перебоев с поставками ближневосточного сырья.

Одним из главных факторов риска остается Ормузский пролив. До начала нынешнего конфликта через этот узкий водный путь проходило около пятой части мировой торговли нефтью.

Для рынка особенно важно, затронут ли новые американские санкции китайские компании, закупающие иранскую нефть. Пекин уже заявил, что санкции и давление не помогают разрешить конфликт, а Китай призвал стороны перейти к политическому и дипломатическому урегулированию.

В то же время Вашингтон оказался перед сложным выбором: усиление давления на Китай может спровоцировать ответ Пекина. Китай является большим экспортером в США, в частности поставляет критически важные редкоземельные материалы.

Для мирового нефтяного рынка это означает сохранение высокой неопределенности. Если санкции действительно ограничат возможность Ирана экспортировать нефть или затруднят транспортировку сырья через Персидский залив, предложение на глобальном рынке может сократиться, создав дополнительное давление на цены.

В то же время Reuters отмечает, что заявления Трампа в соцсетях не всегда реализуются именно в том виде, в котором они были озвучены. Поэтому окончательное влияние новых санкций на нефтяной рынок станет понятным после обнародования конкретных мер Вашингтона.

Между тем Соединенные Штаты ужесточили санкции против Кубы. Вашингтон включил в санкционный список трех должностных лиц, связанных с государственной организацией, которая способствует связям Кубы с иностранными активистами солидарности.