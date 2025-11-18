Укр Рус
Экономика Новости экономики Трамп поддерживает новый санкционный удар по России, но выдвигает жесткое условие
18 ноября, 09:51
4

Трамп поддерживает новый санкционный удар по России, но выдвигает жесткое условие

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Дональд Трамп поддерживает новые санкции против торговых партнеров России, если будет иметь окончательное слово о введении ограничений.
  • Инициаторами законопроекта являются сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, а его продвижение зависит от поддержки Трампа.

Представители Республиканской партии в США готовят законопроект о санкциях, направленных против торговых партнеров России. Президент Дональд Трамп готов его поддержать, но при одном условии.

Какое условие выдвинул Трамп?

Белый дом настаивает, что именно Трамп должен иметь окончательное слово о введении новых санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Тогда России придет конец": экс-глава МИД предположил, как США могут больно ударить по Кремлю

Администрация Трампа требует включить в законопроект положения, которые будут гарантировать ему такое право.

Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в санкционном пакете было прописано исключение, которое обеспечивает президенту окончательные полномочия по принятию решений, Поэтому если это включено, президент, вероятно, рассмотрит возможность подписать закон, 
– отметили в Белом доме.

Ранее сам Трамп заявил журналистам, что республиканцы работают над законопроектом, который предусматривает санкции для стран, ведущих бизнес с Россией, поскольку Кремль не соглашается на мирное соглашение с Украиной.

Также он добавил, что законодатели могут учесть его предложения и добавить Иран в санкционный список.

Это я предложил, поэтому любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет очень серьезно санкционирована, 
– отметил Трамп.

Важно! Вместе с тем представители администрации президента отметили, что Белый дом продолжает вести переговоры с Россией о завершении войны в Украине.

Что известно о законопроекте?

Инициаторами законопроекта, который направлен против союзников Кремля, сотрудничающих с Россией и, в частности, покупают у нее энергоносители, выступили сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик, пишет Reuters.

Согласие Трампа поддержать этот законопроект поможет разблокировать его продвижение в Конгрессе.

  • Ранее лидеры партий в Сенате и Палате представителей воздерживались от вынесения документа на голосование.
  • Они ориентировались на позицию Трампа, а тот предпочитал введение тарифов на товары из Индии, которая является вторым в мире крупнейшим покупателем российской нефти.

Теперь заявления представителей администрации президента фактически дают им возможность продвигать законопроект дальше.

Он подпишет. Он дал сигнал вчера вечером, 
– отметили в администрации Трампа.

Какие санкции против России ввели США?

  • В конце октября США ввели новый пакет санкций, направленный против российского нефтяного сектора. Под ограничения попали "Роснефть", "Лукойл" и еще 31 их подразделение. В Минфине отметили, что Вашингтон готов и в дальнейшем расширять санкционный режим, если этого потребует ситуация.

  • В Кремле на санкции отреагировали резко. Владимир Путин назвал новые санкции США попыткой давления на Россию и дал понять, что Москва не намерена менять свою линию под внешним принуждением. Он заявил, что ни одна страна, которая себя уважает, не действует по указаниям извне.

  • Несмотря на громкие заявления Кремля, аналитики отмечают реальные риски для российского нефтяного сектора. Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут существенно ударить по доходам, ведь 75% экспорта российской нефти зависит от двух ключевых покупателей – Китая и Индии. Если эти страны сократят закупки из-за давления США, последствия для российской экономики могут быть ощутимыми.