Трамп підтримує новий санкційний удар по Росії, але висуває жорстку умову
- Дональд Трамп підтримує нові санкції проти торгових партнерів Росії, якщо матиме остаточне слово щодо запровадження обмежень.
- Ініціаторами законопроєкту є сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Браян Фіцпатрік, а його просування залежить від підтримки Трампа.
Представники Республіканської партії у США готують законопроєкт про санкції, спрямовані проти торгових партнерів Росії. Президент Дональд Трамп готовий його підтримати, але за однієї умови.
Яку умову висунув Трамп?
Білий дім наполягає, що саме Трамп повинен мати остаточне слово щодо запровадження нових санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Адміністрація Трампа вимагає включити до законопроєкту положення, які гарантуватимуть йому таке право.
Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень, Тож якщо це включено, президент, ймовірно, розгляне можливість підписати закон,
– зазначили у Білому домі.
Раніше сам Трамп заявив журналістам, що республіканці працюють над законопроєктом, який передбачає санкції для країн, що ведуть бізнес із Росією, оскільки Кремль не погоджується на мирну угоду з Україною.
Також він додав, що законодавці можуть врахувати його пропозиції та додати Іран до санкційного списку.
Це я запропонував, тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде дуже серйозно санкціонована,
– зазначив Трамп.
Важливо! Разом з тим представники адміністрації президента наголосили, що Білий дім продовжує вести переговори з Росією про завершення війни в Україні.
Що відомо про законопроєкт?
Ініціаторами законопроєкту, який спрямований проти союзників Кремля, що співпрацюють з Росією та, зокрема, купують у неї енергоносії, виступили сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Браян Фіцпатрік, пише Reuters.
Згода Трампа підтримати цей законопроєкт допоможе розблокувати його просування у Конгресі.
- Раніше лідери партій у Сенаті та Палаті представників утримувалися від винесення документа на голосування.
- Вони орієнтувалися на позицію Трампа, а той надавав перевагу запровадженню тарифів на товари з Індії, яка є другим у світі найбільшим покупцем російської нафти.
Тепер заяви представників адміністрації президента фактично дають їм можливість просувати законопроєкт далі.
Він підпише. Він дав сигнал учора ввечері,
– зазначили в адміністрації Трампа.
Які санкції проти Росії запровадили США?
Наприкінці жовтня США запровадили новий пакет санкцій, спрямований проти російського нафтового сектору. Під обмеження потрапили "Роснєфть", "Лукойл" та ще 31 їхній підрозділ. У Мінфіні зазначили, що Вашингтон готовий і надалі розширювати санкційний режим, якщо цього вимагатиме ситуація.
У Кремлі на санкції відреагували різко. Володимир Путін назвав нові санкції США спробою тиску на Росію та дав зрозуміти, що Москва не має наміру змінювати свою лінію під зовнішнім примусом. Він заявив, що жодна країна, яка себе поважає, не діє за вказівками ззовні.
Попри гучні заяви Кремля, аналітики наголошують на реальних ризиках для російського нафтового сектору. Санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу" можуть суттєво вдарити по доходах, адже 75% експорту російської нафти залежить від двох ключових покупців – Китаю та Індії. Якщо ці країни скоротять закупівлі через тиск США, наслідки для російської економіки можуть бути відчутними.