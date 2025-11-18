Трамп підтримує новий санкційний удар по Росії, але висуває жорстку умову

Представники Республіканської партії у США готують законопроєкт про санкції, спрямовані проти торгових партнерів Росії. Президент Дональд Трамп готовий його підтримати, але за однієї умови.

Яку умову висунув Трамп?

Білий дім наполягає, що саме Трамп повинен мати остаточне слово щодо запровадження нових санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Тоді Росії прийде кінець": ексочільник МЗС припустив, як США можуть боляче вдарити по Кремлю

Адміністрація Трампа вимагає включити до законопроєкту положення, які гарантуватимуть йому таке право.

Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень, Тож якщо це включено, президент, ймовірно, розгляне можливість підписати закон,

– зазначили у Білому домі.

Раніше сам Трамп заявив журналістам, що республіканці працюють над законопроєктом, який передбачає санкції для країн, що ведуть бізнес із Росією, оскільки Кремль не погоджується на мирну угоду з Україною.

Також він додав, що законодавці можуть врахувати його пропозиції та додати Іран до санкційного списку.

Це я запропонував, тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде дуже серйозно санкціонована,

– зазначив Трамп.

Важливо! Разом з тим представники адміністрації президента наголосили, що Білий дім продовжує вести переговори з Росією про завершення війни в Україні.

Що відомо про законопроєкт?

Ініціаторами законопроєкту, який спрямований проти союзників Кремля, що співпрацюють з Росією та, зокрема, купують у неї енергоносії, виступили сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Браян Фіцпатрік, пише Reuters.

Згода Трампа підтримати цей законопроєкт допоможе розблокувати його просування у Конгресі.

Раніше лідери партій у Сенаті та Палаті представників утримувалися від винесення документа на голосування.

Вони орієнтувалися на позицію Трампа, а той надавав перевагу запровадженню тарифів на товари з Індії, яка є другим у світі найбільшим покупцем російської нафти.

Тепер заяви представників адміністрації президента фактично дають їм можливість просувати законопроєкт далі.

Він підпише. Він дав сигнал учора ввечері,

– зазначили в адміністрації Трампа.

Які санкції проти Росії запровадили США?