Ексочільник МЗС України Володимир Огризко зауважив 24 Каналу, що сенатор Ліндсі Грем уже давно закликає визнати Росію країною-спонсором тероризму. Це означає введення тотальних санкцій.

Як США можуть натиснути на Росію?

"Визнання державою-спонсором тероризму – це практично торгівельне ембарго. Якщо "відрізати" Росію від світової економіки, то їй просто настане кінець", – додав Володимир Огризко.

Також можна розглянути цю ситуацію з погляду галузевих санкцій. Всім відомо, що "Росатом" працює у багатьох країн світу й продовжує заробляти великі гроші, приносить у російський бюджет десятки мільярдів доларів.

Хіба це велика проблема накласти санкції на "Росатом"? Чи поставити питання про реальне відрізання Росії від глобальної банківської системи SWIFT? США справді ввели певні санкції, але залишилися банки, через які росіяни досі можуть працювати,

– наголосив дипломат.

У такій ситуації відверто дивними є заяви держсекретаря США, що вони нібито вичерпали всі можливості тиску на Росію. Є безліч варіантів, що ще можна зробити.

Після усіх заяв, що Росія буцімто готова до діалогу, хоче миру – може відбутися черговий дзвінок Трампа до Путіна. Російський диктатор знову почне переконувати, що хоче домовитися, а відповідальність за зірвану зустріч перекладе на главу МЗС чи на когось іншого. Подібні речі ми зовсім скоро можемо почути.

У такому випадку Трамп, ймовірно, дасть Росії більше часу та не вводитиме нові санкції. Такі випадки ми не раз бачили.

Що відомо про санкції США проти Росії?