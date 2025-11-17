В США готовят новые санкции против союзников Москвы, – Трамп

В США готовят санкции новые санкции, которые должны ограничить доходы России. Их хотят ввести против любой страны, ведущей торговлю с Москвой.

Какие санкции готовят в США?

Об этом заявил в воскресенье, 16 ноября, президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Глава Белого дома отметил, что республиканцы уже работают над соответствующим санкционным законодательством.

Как вы знаете, это я предложил, поэтому любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет очень серьезно санкционирована,

– подчеркнул Трамп.

Президент также добавил, что в санкционный список могут включить также Иран.

Какие санкции США ввели за торговлю с Россией?

Ранее больше всего от торговли с Россией пострадала Индия, которая покупает у Кремля нефть морским путем. Летом Трамп наказал Нью-Дели за это высокими тарифами на импорт индийских товаров в США. За закупку российского сырья Соединенные Штаты удвоили ставку пошлин, объяснили тогда в Белом доме.

По указу, ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов добавили 25% пошлины.

Общая ставка тарифов США на товары из Индии достигла 50% и стала самой высокой среди всех азиатских стран.

Позже Трамп призвал Евросоюз последовать примеру США и также ввести санкции против Индии и Китая за покупку российской нефти. Однако в ЕС отказались от этой инициативы.

А недавно глава Белого дома отметил, что сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти. Однако США якобы готовы их снизить, поскольку Нью-Дели значительно сократили поставки из Москвы.

Заметим! Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России, покупая у нее нефть и газ на миллиарды долларов. Впрочем, США пока не спешили наказывать за это Пекин. Недавно Трамп объявил, что достиг "невероятного соглашения" по торговле между США и Китаем с лидером КНР Си Цзиньпинем, но при этом вопрос торговли между Пекином и Москвой предпочел не поднимать.

Какие санкции против России ввели США?