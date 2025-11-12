Россия обходит западные санкции: что может помочь "надавить" на Кремль

России удается обходить санкции благодаря теневому флоту. Однако на это должен повлиять 20-й пакет санкций.

Что известно о 20-м пакете санкций?

Об этом сказал Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает 24 Канал со ссылкой на Media Center.

Читайте также Давление санкций: еще одна страна готовится взять под контроль НПЗ российского "Лукойла"

Отмечается, что коалиция западных партнеров должна принять двадцатый пакет санкций против Кремля. И он пакет должен иметь более болезненных последствий.

Этот пакет будет иметь больше болезненных последствий для агрессора, в частности, запрет на торговлю газом и нефтью, торговля драгоценными камнями и теневой флот. Именно благодаря флоту Россия обходит санкционные ограничения. Этот пакет должен сплотить наших партнеров,

– пояснил народный депутат.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в течение месяца подготовку содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 9 ноября.

Украинский лидер предложил добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах. Также Зеленский призывает добавить к ограничениям лиц, которые причастны к похищению украинских детей.

Готовим вместе с партнерами в Евросоюзе уже 20-й пакет санкций. Мы ожидаем в течение месяца подготовку содержания этого пакета и предлагаем добавить в 20-й пакет санкций Евросоюза российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах,

– заявил Владимир Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что должно быть "больше давления на все сферы, которые позволяют работать российскому военному производству". Согласно словам президента, каждая российская ракета, каждый российский дрон – это конкретные компоненты из других, конкретных стран, без которых не было бы российского оружия.

Работа по этому поводу должна быть значительно активнее,

– уточнил Зеленский.

Заметьте! Он добавил, что это ответственность, в частности, Министерства иностранных дел Украины".

Как санкции уже влияют на Россию?