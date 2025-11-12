Росія обходить західні санкції: що може допомогти "натиснути" на Кремль

Росії вдається обходити санкції завдяки тіньовому флоту. Однак на це має вплинути 20-й пакет санкцій.

Що відомо про 20-й пакет санкцій?

Про це сказав Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає 24 Канал з посиланням на Media Center.

Наголошується, що коаліція західних партнерів має прийняти двадцятий пакет санкцій проти Кремля. І він пакет повинен мати більше болючих наслідків.

Цей пакет матиме більше болючих наслідків для агресора, зокрема, заборону на торгівлю газом та нафтою, торгівля дорогоцінним камінням та тіньовий флот. Саме завдяки флоту Росія обходить санкційні обмеження. Цей пакет має згуртувати наших партнерів,

– пояснив народний депутат.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський очікує протягом місяця підготовку змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 9 листопада.

Український лідер запропонував додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах. Також Зеленський закликає додати до обмежень осіб, які причетні до викрадення українських дітей.

Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже 20-й пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету і пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах,

– заявив Володимир Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що має бути "більше тиску на всі сфери, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву". Згідно зі слів президента, кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших, конкретних країн, без яких не було б російської зброї.

Робота щодо цього має бути значно активніша,

– уточнив Зеленський.

Зауважте! Він додав, що це відповідальність, зокрема, Міністерства закордонних справ України".

Як санкції вже впливають на Росію?