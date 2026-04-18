США снова смягчили санкции: как нефтяная компания с российскими владельцами получила исключение

Соединенные Штаты продлили действие временного разрешения на деятельность NIS. Известно, что компания была под ограничениями из-за значительной доли российской собственности.

Что известно о нефтяной компании NIS?

О том, какой стране принадлежит компания и почему Америка в очередной раз предоставляет исключение из санкций, пишет Euractiv.

Смотрите также Дефицит топлива уже близко: что может его остановить и когда бензин начнет дешеветь

С 17 апреля завершилось действие лицензии США, которая позволяла работать сербской нефтяной компании NIS, несмотря на санкции.

Заметьте! NIS – крупнейшая нефтяная компания Сербии. Подпадает под санкции из-за подавляющей доли российских совладельцев. Ограничения действовали с октября 2025 года.

Однако Дубравка Джедович Ханданович, министр энергетики Сербии сообщила, что лицензию возобновили. По информации чиновницы, разрешение будет действовать до середины июня 2026 года.

Мы получили хорошие новости из США. Лицензия на деятельность, выдана NIS, продлена на 60 дней, что очень важно для более стабильного планирования закупок сырой нефти,

– добавила министр.

Таким образом стране удастся продолжить импорт нефти и обеспечить работой единственный нефтеперерабатывающий завод. Как известно, последний работает под давлением США из-за использования российских энергоносителей.

Как ранее писали в Reuters, на фоне войны на Ближнем Востоке Сербия принимает меры по стабилизации топливного рынка.

Цель этих мер ... заключается в том, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита нефтепродуктов и скачков цен,

– объясняла министр энергетики.

В частности известно, что в правительстве страны высвободили 40 тысяч тонн дизельного топлива для местного рынка. Также на 20% снизили акцизы и ввели запрет на экспорт топлива.

Что известно о продаже акций NIS?

Хотя компания NIS является крупнейшим нефтяным предприятием Сербии, страна владеет 30% акций. Самый большой пакет собственности в "Газпром нефти" – 45%.

Так, ранее состоялись переговоры о продаже контрольного пакета акций от России к венгерскому энергетическому энергогиганту MOL. Крайний срок от США – 22 мая.

Однако важный момент: в Венгрии сменилась власть. И несмотря на то что чиновники не ожидают изменений в решении венгров о покупке компании NIS, окончательного соглашения еще нет.

Что нужно знать о санкциях США в отношении российской нефти?