После санкций поставки нефти прекращают в индийскую Nayara Energy. Большая часть ее акций принадлежит российским компаниям, в том числе "Роснефти".

Почему страны отменяют поставки нефти?

Саудовская Аравия и Ирак прекратили поставлять сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy Ltd после того, как ЕС ввел против него санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также "Роснефть" теряет прибыль из-за цен на нефть, – Reuters

Saudi Aramco, равно как и иракская SOMO, приостановила продажу сырой нефти компании Nayara после мер блока. Индийский НПЗ в последний раз получил поставку Arab Light 18 июля и Basrah Heavy – 29 июля. Это сделало его полностью зависящим от переработки российской нефти.

Почему ввели санкции против Nayara Energy? В июле компания Nayara пострадала от санкций ЕС из-за 49% акций, принадлежащих российской "Роснефти". Последние санкции направлены на дальнейшее сокращение доходов Кремля от энергетики, основная часть которых поступает от экспорта нефти в Индию и Китай.

После решения ЕС компания Nayara сталкивается с проблемами с оплатой и доставкой. Фирма снизила ставки на обработку и опирается на пул танкеров из теневого флота для поставок. Между тем, второй по величине частный нефтеперерабатывающий завод Индии обратился к правительству за помощью в поиске банковских каналов и судов для потоков нефти и продуктов питания.

Заметьте! Импорт компании Nayara помог увеличить поставки Индии из России на 88 000 баррелей в день в прошлом месяце до общего количества 1,69 миллиона баррелей в день.

Как Индию наказывают за покупку российской нефти?