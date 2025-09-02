Після санкцій постачання нафти припиняють до індійської Nayara Energy. Більша частина її акцій належить російським компаніям, зокрема "Роснєфті".

Чому країни скасовують поставки нафти?

Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати сиру нафту на нафтопереробний завод Nayara Energy Ltd після того, як ЄС запровадив проти нього санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Saudi Aramco, так само як і іракська SOMO, призупинила продаж сирої нафти компанії Nayara після заходів блоку. Індійський НПЗ востаннє отримав поставку Arab Light 18 липня та Basrah Heavy – 29 липня. Це зробило його повністю залежним від переробки російської нафти.

Чому запровадили санкції проти Nayara Energy? У липні компанія Nayara постраждала від санкцій ЄС через 49% акцій, що належать російській "Роснєфті". Останні санкції спрямовані на подальше скорочення доходів Кремля від енергетики, основна частина яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю.

Після рішення ЄС компанія Nayara стикається з проблемами з оплатою та доставкою. Фірма знизила ставки на обробку та спирається на пул танкерів з тіньового флоту для поставок. Тим часом другий за величиною приватний нафтопереробний завод Індії звернувся до уряду за допомогою у пошуку банківських каналів та суден для потоків нафти та продуктів харчування.

Зауважте! Імпорт компанії Nayara допоміг збільшити поставки Індії з Росії на 88 000 барелів на день минулого місяця до загальної кількості 1,69 мільйона барелів на день.

Як Індію карають за купівлю російської нафти?