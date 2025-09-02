Саудівська Аравія та Ірак припиняють поставки нафти на індійську "дочку" "Роснєфті"
- Саудівська Аравія та Ірак припинили постачання нафти до Nayara Energy після санкцій ЄС, спрямованих проти компанії через російське володіння акціями.
- Nayara Energy стикається з проблемами з оплатою та доставкою через санкції, знижуючи ставки на обробку та використовуючи тіньовий флот для поставок.
Після санкцій постачання нафти припиняють до індійської Nayara Energy. Більша частина її акцій належить російським компаніям, зокрема "Роснєфті".
Чому країни скасовують поставки нафти?
Саудівська Аравія та Ірак припинили постачати сиру нафту на нафтопереробний завод Nayara Energy Ltd після того, як ЄС запровадив проти нього санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також "Роснєфть" втрачає прибуток через ціни на нафту, – Reuters
Saudi Aramco, так само як і іракська SOMO, призупинила продаж сирої нафти компанії Nayara після заходів блоку. Індійський НПЗ востаннє отримав поставку Arab Light 18 липня та Basrah Heavy – 29 липня. Це зробило його повністю залежним від переробки російської нафти.
Чому запровадили санкції проти Nayara Energy?
У липні компанія Nayara постраждала від санкцій ЄС через 49% акцій, що належать російській "Роснєфті". Останні санкції спрямовані на подальше скорочення доходів Кремля від енергетики, основна частина яких надходить від експорту нафти до Індії та Китаю.
Після рішення ЄС компанія Nayara стикається з проблемами з оплатою та доставкою. Фірма знизила ставки на обробку та спирається на пул танкерів з тіньового флоту для поставок. Тим часом другий за величиною приватний нафтопереробний завод Індії звернувся до уряду за допомогою у пошуку банківських каналів та суден для потоків нафти та продуктів харчування.
Зауважте! Імпорт компанії Nayara допоміг збільшити поставки Індії з Росії на 88 000 барелів на день минулого місяця до загальної кількості 1,69 мільйона барелів на день.
Як Індію карають за купівлю російської нафти?
Через купівлю Індією російської нафти США запровадили 50% тарифи на індійські товари, що негативно вплине на текстиль, взуття та ювелірні вироби.
Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що викликало осуд США, але Нью-Делі веде переговори щодо тарифів. Відомо, що Індія планує збільшити закупівлі російської нафти у вересні на 10–20% у порівнянні з серпнем. Вони зростуть на 150 000-300 000 барелів на день.
Індія продовжує закуповувати російську нафту за знижками, але заперечує звинувачення США у наживі, стверджуючи, що стабілізує ринок нафти. У своє виправдання міністр Індії розповів, що російська нафта не підпадає під санкції, і країна не порушила правил, запобігаючи зростанню світових цін.