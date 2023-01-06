Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и Европы

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии снижает цену на сырье для Азии и Европы на фоне замедления экономики и вспышки новой волны Covid в Китае. Цена нефти от Saudi Aramco сейчас на самом низком уровне с ноября 2021 года.

Saudi Aramco снижает цену на нефть

Государственная Saudi Aramco снизила цены на ключевой сорт легкой нефти для Азии в январе на 2,20 – 3,25 доллара за баррель сверх ценного регионального эталона. Это, по мнению, аналитиков сигнализирует о безжизненном региональном спросе.

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Таким образом, цена сейчас он находится на самом низком уровне с ноября 2021 года. Стоит отметить, что шаг по снижению цены соответствовал прогнозам нефтепереработчиков и трейдеров о возможном падении на 2,10 доллара.

Также компания снизила цены на поставки в северо-западную Европу и Средиземноморский регион. Это сохранило расходы для клиентов из США неизменными.

Куда продает нефть Саудовская Аравия

Саудовская Аравия продает около 60% экспорта сырой нефти в Азию по долгосрочным контрактам, цены по которым пересматриваются ежемесячно.

Крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, на этой неделе заявила, что ожидает, что в этом году одна треть мировой экономики войдет в рецессию.

Что будет с ценой дальше

Подконтрольная правительству компания Saudi Aramco, как правило, внимательно следит за другими производителями Персидского залива – Ирак, Кувейт.

Большинство нефтяных трейдеров ожидают, что цены возобновятся во II квартале года, поскольку вспышка COVID-19 в Китае уменьшится, а российские поставки сократятся из-за санкций, связанных с ее полномасштабным вторжением в Украину.

В прошлом месяце ОПЕК+, картель производителей во главе с Саудовской Аравией и Россией, решил сохранить добычу сырой нефти стабильной после снижения ее на 2 миллиона баррелей в день в октябре. Группа должна встретиться в следующий раз в июне, хотя аналитики считают, что она может собраться раньше, если цены будут падать.