Saudi Aramco знижує ціну на нафту

Державна Saudi Aramco знизила ціни на ключовий сорт легкої нафти для Азії в січні на 2,20 – 3,25 долара за барель понад цінний регіонального еталона. Це, на думку, аналітиків сигналізує про млявий регіональний попит.

Читайте також Росія продає нафту від якої відмовились в ЄС в Індію та Китай зі знижкою

Таким чином ціна зараз він перебуває на найнижчому рівні з листопада 2021 року. Варто зауважити, крок щодо зниження ціни відповідав прогнозам нафтопереробників і трейдерів про можливе падіння на 2,10 долара.

Також компанія знизила ціни на постачання до північно-західної Європи й Середземноморського регіону. Це зберегло витрати для клієнтів із США незмінними.

Зверніть увагу! Крісталіна Георгієва, голова Міжнародного валютного фонду, цього тижня заявила, що очікує, що цього року одна третина світової економіки увійде в рецесію.

Куди продає нафту Саудівська Аравія

Саудівська Аравія продає близько 60% експорту сирої нафти в Азію за довгостроковими контрактами, ціни за якими переглядаються щомісяця.

Найбільшими покупцями є Китай, Японія, Південна Корея й Індія.

Цікаво! Підконтрольна уряду компанія Saudi Aramco, як правило, уважно стежить за іншими виробниками Перської затоки – Ірак, Кувейт.

Що буде з ціною далі

Більшість нафтових трейдерів очікують, що ціни відновляться у II кварталі року, оскільки спалах COVID-19 у Китаї зменшиться, а російські постачання скоротяться через санкції, пов’язані з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Минулого місяця ОПЕК+, картель виробників на чолі з Саудівською Аравією і Росією, вирішив зберегти видобуток сирої нафти стабільним після зниження його на 2 мільйонів барелів на день у жовтні. Група має зустрітися наступного разу в червні, хоча аналітики вважають, що вона може зібратися раніше, якщо ціни продовжуватимуть падати.