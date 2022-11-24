Ощадбанк разрешил снимать наличные в банкоматах без комиссии

После блекаута 23 ноября, произошедшего из-за масштабных российских обстрелов, Ощадбанк позволит без комиссий снимать наличные в банкоматах. Это касается как клиентов банка, так и держателей других карт.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате Ощад без комиссии. И не важно – с карты Ощада или же с любой другой карты. Отныне в наших банкоматах нет чужих карт,

– говорится в сообщении.

Напомним, после масштабных обстрелов 23 ноября в стране работало только 3800 банкоматов. 23 ноября ПриватБанк разрешил снимать до 20 тысяч гривен в своих банкоматах за одну операцию.