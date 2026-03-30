Раскрываем правду: как часто нужно проверять газовый счетчик
- Интервал межповерочной проверки для газовых счетчиков обычно составляет 5-8 лет, в зависимости от типа и производителя.
- За плановую проверку потребитель не платит, а расходы на внеочередную проверку несет инициатор.
Поверка счетчика это обязательная процедура. Ее необходимо соблюдать всем и проходить своевременно. Время проведения поверки зависит от устройства.
Как часто должна происходить поверка?
Обычно межповерочным считается интервал 5 – 8 лет. Он зависит от типа счетчика и производителя, сообщает ЧАО "Уманьгаз".
Важно! Указанная информация находится в паспорте счетчика.
Законодательство позволяет проводить внеочередную поверку прибора до окончания межповерочного интервала. Согласно утвержденным межповерочных интервалов счетчики газа и устройства преобразования объема класса 1,0 поверяются один раз в 2 года; класса 1,5 – один раз в 8 лет,
– говорится в сообщении.
Заметим, что эта процедура имеет четкие правила проведения:
- демонтаж проводят исключительно специалисты в присутствии владельца;
- перед тем, как происходит снятие устройства, проверяется состояние счетчика (например, на отсутствие вмешательств);
- приведенные данные фиксируются в официальном акте.
Когда счетчик забирают на проверку, возможны 2 варианта. Первый – на его место устанавливают временное устройство. Есть также вариант, что за этот период будут происходить начисления по среднему потреблению.
Если процедура плановая, гражданин не должен платить за нее. В то же время, когда проверка внеочередная, потребитель в некоторых случаях обязан взять на себя расходы, говорится в сообщении "Газмереж".
Расходы, связанные с внеочередной поверкой счетчика возлагаются на сторону, которая является инициатором ее проведения (кроме случаев выявления вмешательства в работу средства измерительной техники),
– указывают "Газсети".
Важно! Стоимость плановой поверки уже заложена в тариф на распределение газа.
Что важно знать о поверке счетчика?
Лицо обязано допустить специалистов для проверки. Если этого не произойдет, начисление за газ проводят по нормативам. А в таком случае платежи могут быть значительно больше. Также вероятно применение штрафных санкций.
Потребители, которые не являются бытовыми, должны самостоятельно контролировать сроки истечения межповерочных интервалов. К тому же поверка обеспечивается именно за их счет.