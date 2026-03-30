Розкриваємо правду: як часто потрібно перевіряти газовий лічильник

Повірка лічильника це обов'язкова процедура. Її необхідно дотримуватися всім і проходити своєчасно. Час проведення повірки залежить від пристрою.

Як часто має відбуватися повірка?

Зазвичай міжповірочним вважається інтервал 5 – 8 років. Він залежить від типа лічильника та виробника, повідомляє ПрАТ "Уманьгаз".

Важливо! Вказана інформація зазначена у паспорті лічильника.

Законодавство дозволяє проводити позачергову повірку приладу до закінчення міжповірочного інтервалу. Відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів лічильники газу та пристрої перетворення об'єму класу 1,0 повіряються один раз на 2 роки; класу 1,5 – один раз на 8 років,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що ця процедура має чіткі правила проведення:

демонтаж проводять виключно фахівці у присутності власника;

перед тим, як відбувається зняття пристрою, перевіряється стан лічильника (наприклад, на відсутність втручань);

наведені дані фіксуються в офіційному акті.

Коли лічильник забирають на перевірку, можливі 2 варіанти. Перший – на його місце встановлюють тимчасовий пристрій. Є також варіант, що за цей період відбуватимуться нарахування за середнім споживанням.

Якщо процедура планова, громадянин не має платити за неї. Водночас, коли перевірка позачергова, споживач у деяких випадках зобов'язаний взяти на себе витрати, йдеться у повідомленні "Газмереж".

Витрати, пов'язані з позачерговою повіркою лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення (крім випадків виявлення втручання в роботу засобу вимірювальної техніки),

– вказують "Газмережі".

Важливо! Вартість планової повірки уже закладена в тариф на розподіл газу.

