Розкриваємо правду: як часто потрібно перевіряти газовий лічильник
- Інтервал міжповірочної перевірки для газових лічильників зазвичай становить 5-8 років, залежно від типу та виробника.
- За планову перевірку споживач не платить, а витрати на позачергову перевірку несе ініціатор.
Повірка лічильника це обов'язкова процедура. Її необхідно дотримуватися всім і проходити своєчасно. Час проведення повірки залежить від пристрою.
Як часто має відбуватися повірка?
Зазвичай міжповірочним вважається інтервал 5 – 8 років. Він залежить від типа лічильника та виробника, повідомляє ПрАТ "Уманьгаз".
Важливо! Вказана інформація зазначена у паспорті лічильника.
Законодавство дозволяє проводити позачергову повірку приладу до закінчення міжповірочного інтервалу. Відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів лічильники газу та пристрої перетворення об'єму класу 1,0 повіряються один раз на 2 роки; класу 1,5 – один раз на 8 років,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що ця процедура має чіткі правила проведення:
- демонтаж проводять виключно фахівці у присутності власника;
- перед тим, як відбувається зняття пристрою, перевіряється стан лічильника (наприклад, на відсутність втручань);
- наведені дані фіксуються в офіційному акті.
Коли лічильник забирають на перевірку, можливі 2 варіанти. Перший – на його місце встановлюють тимчасовий пристрій. Є також варіант, що за цей період відбуватимуться нарахування за середнім споживанням.
Якщо процедура планова, громадянин не має платити за неї. Водночас, коли перевірка позачергова, споживач у деяких випадках зобов'язаний взяти на себе витрати, йдеться у повідомленні "Газмереж".
Витрати, пов'язані з позачерговою повіркою лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення (крім випадків виявлення втручання в роботу засобу вимірювальної техніки),
– вказують "Газмережі".
Важливо! Вартість планової повірки уже закладена в тариф на розподіл газу.
Що важливо знати про повірку лічильника?
Особа зобов'язана допустити спеціалістів для перевірки. Якщо цього не відбудеться, нарахування за газ проводять за нормативами. А в такому випадку платежі можуть бути значно більшими. Також імовірне застосування штрафних санкцій.
Споживачі, які не є побутовими, мають самостійно контролювати строки спливу міжповірочних інтервалів. До того ж повірка забезпечується саме їхнім коштом.