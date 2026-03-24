Яким буде тариф на газ з 1 квітня?

Зокрема про ціни на газ у квітні 2026 року розповіли на сайті Нафтогазу.

Читайте також Скоро світ зіткнеться з дефіцитом газу через зупинку постачань із Перської затоки, – FT

Річ у тім, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжить постачати паливо для населення. Ціна послуги залишиться незмінною – 7,96 гривні за кубометр.

Така вартість передбачена тарифним планом "Фіксований" для побутових споживачів.

Зверніть увагу! Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Зокрема Чумак додав, що у компанії вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни, а це особливо важко в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила 11 березня, що зустрілася з новообраною Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Вона розповіла, що проговорили ключові завдання компанії:

нарощування видобутку газу;

підвищення капіталізації групи;

розвиток міжнародних партнерств;

продовження виконання соціальних зобов’язань.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Подякувала компанії та її працівникам за віддану роботу, зокрема під час цієї складної зими. Окремо обговорили реалізацію Планів енергетичної стійкості регіонів України. Очікуємо від державної компанії активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам.

Також обговорили важливість збереження фіксованих цін на газ для населення.

Зауважте! Для комерційного сегмента країна буде послідовно рухатися в напрямку лібералізації цін.

Що ще слід знати про газ у березні?