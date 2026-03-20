Як не можна передати показники?

З березня передати показники лічильника через чат-бот GASUA вже неможливо, зазначає Нафтогаз.

Дивіться також Дефіцит газу змушує переходити на керосин: де у світі вводять обмеження для населення

Клієнти, які хотіли внести показники спожитого газу за лютий, отримали повідомлення, що тепер робити це потрібно через новий мобільний застосунок "Куб".

Нафтогаз відключив функцію передачі показників через чат-бот. Натомість у ньому пропонується завантажити "Куб".

Однак клієнти все ще мають змогу скористатися іншими сервісами Нафтогазу для передачі показників:

через особистий кабінет споживача на сайті компанії;

або ж телефоном через оператора контактного центру.

Як передати показники через "Куб"?

Щоб передати показники лічильника через "Куб", необхідно спочатку завантажити застосунок. Це можна зробити у Google Play або App Store, залежно від моделі телефону.

Після цього користувачеві пропонується кілька кроків:

відкрити застосунок і авторизуватися у своєму акаунті;

додати свій газовий рахунок вручну чи перенести з my.gas.ua;

відсканувати газовий лічильник за допомогою камери телефону або ввести показання вручну;

натиснути "Надіслати", після чого показання відправляться до оператора.

На основі уведених показань компанія сформує платіжку за спожитий газ. Її теж можна сплатити у "Кубі".

Важливо! Однак сплачуючи платіжку за газ у "Кубі" варто пам'ятати про комісію. Додатково стягується 1% від суми.

Які ще функції пропонує "Куб"?

Нагадаємо, Нафтогаз представив застосунок "Куб" на початку січня. Новий сервіс поєднав у собі багато зручних функцій і дозволяє не лише передавати показники та сплачувати рахунки.

До того "Куб" дає можливість клієнту:

керувати одразу кількома газовими рахунками;

відстежувати обсяги спожитого газу та контролювати витрати;

отримувати нагадування про передачу показань та оплату платіжок;

одержувати важливі енергетичні поради від компанії.

Не потрібно винаходити окремі шляхи, щоб заплатити за газ та його доставку, проаналізувати своє споживання чи передати показання лічильника – зараз все доступно в Куб,

– наголосив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Зауважте! Станом на середину лютого свої особові рахунки у цьому застосунку,вже підключили понад 1 мільйон українців, повідомила компанія.

Що ще треба знати про сплату за газ?