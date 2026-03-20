Как нельзя передать показатели?

С марта передать показатели счетчика через чат-бот GASUA уже невозможно, отмечает Нафтогаз.

Клиенты, которые хотели внести показатели потребленного газа за февраль, получили сообщение, что теперь делать это нужно через новое мобильное приложение "Куб".

Нафтогаз отключил функцию передачи показателей через чат-бот. Вместо этого в нем предлагается загрузить "Куб".

Однако клиенты все еще могут воспользоваться другими сервисами Нафтогаза для передачи показателей:

через личный кабинет потребителя на сайте компании;

или по телефону через оператора контактного центра.

Как передать показатели через "Куб"?

Чтобы передать показания счетчика через "Куб", необходимо сначала загрузить приложение. Это можно сделать в Google Play или App Store, в зависимости от модели телефона.

После этого пользователю предлагается несколько шагов:

открыть приложение и авторизоваться в своем аккаунте;

добавить свой газовый счет вручную или перенести с my.gas.ua;

отсканировать газовый счетчик с помощью камеры телефона или ввести показания вручную;

нажать "Отправить", после чего показания отправятся к оператору.

На основе введенных показаний компания сформирует платежку за потребленный газ. Ее тоже можно оплатить в "Кубе".

Важно! Однако оплачивая платежку за газ в "Кубе" стоит помнить о комиссии. Дополнительно взимается 1% от суммы.

Какие еще функции предлагает "Куб"?

Напомним, Нафтогаз представил приложение "Куб" в начале января. Новый сервис соединил в себе много удобных функций и позволяет не только передавать показатели и оплачивать счета.

К тому же "Куб" дает возможность клиенту:

управлять сразу несколькими газовыми счетами;

отслеживать объемы потребленного газа и контролировать расходы;

получать напоминания о передаче показаний и оплату платежек;

получать важные энергетические советы от компании.

Не нужно изобретать отдельные пути, чтобы заплатить за газ и его доставку, проанализировать свое потребление или передать показания счетчика – сейчас все доступно в Куб,

– отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Заметьте! По состоянию на середину февраля свои лицевые счета в этом приложении,уже подключили более 1 миллиона украинцев, сообщила компания.

