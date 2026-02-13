Про це повідомили у пресслужбі групи Нафтогаз. Там наголосили, що застосунок дуже корисний для користувачів.

У компанії підкреслили, що сервіс створений для того, щоб спростити для побутових клієнтів взаємодію з постачальником: через застосунок можна передавати показники газового лічильника, здійснювати оплату за спожитий ресурс і його розподіл, управляти своїми особовими рахунками та контролювати обсяги використання газу.

Ми послідовно розвиваємо клієнтські сервіси та діджиталізуємо процеси, щоб зробити взаємодію з компанією максимально зрозумілою та комфортною. Нафтогаз продовжить трансформацію. Попереду – нові оновлення та розширення функціоналу мобільного застосунку, які зроблять управління комунальними послугами ще простішим і зручнішим для кожного українця,

– сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії наголосили, що динаміка приєднання нових користувачів демонструє високий запит на цифрові інструменти у сфері газопостачання.

Нагадаємо, що Нафтогаз презентував мобільний застосунок "Куб". У ньому користувачі можуть через дашборд контролювати обсяги споживання й планувати витрати, а також отримувати корисні поради з енергоефективності та своєчасні нагадування про передачу показників і оплату рахунків. Застосунок можна завантажити в App Store та Google Play.