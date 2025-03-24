24 марта, 19:20
В Украине вводят "серьезные" правила проверки счетчиков: чем это грозит потребителям
Основні тези
- С 2025 года в Украине вводятся новые правила проверки счетчиков, которые будут требовать проверку водяных счетчиков раз в три месяца.
- В случае непредоставления доступа к счетчикам владельцам грозят административные штрафы, а объем воды будет начисляться по общим нормам, что увеличит стоимость коммунальных услуг.
С 2025 года в Украине будут действовать новые правила проверки счетчиков. В связи с этим жители многоквартирных домов должны предоставить коммунальным службам доступ к приборам учета.
Как часто будут проверять счетчики в 2025 году
Новые правила касаются всех многоквартирных домов в Украине. В частности, отныне счетчики воды будут проверять раз в три месяца будут проверять раз в три месяца, что значительно чаще, чем это было раньше, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Как отмечается, сообщение о проверке будут присылать заранее различными способами, в частности:
- личным сообщением с подписью получателя;
- заказным письмом;
- SMS или другим методом, подтверждающим получение.
В случае, если владелец жилья не предоставит доступ коммунальщикам к приборам учета, ему могут быть применены административные штрафы.