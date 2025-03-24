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Экономика Тарифы В Украине вводят "серьезные" правила проверки счетчиков: чем это грозит потребителям
24 марта, 19:20
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В Украине вводят "серьезные" правила проверки счетчиков: чем это грозит потребителям

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • С 2025 года в Украине вводятся новые правила проверки счетчиков, которые будут требовать проверку водяных счетчиков раз в три месяца.
  • В случае непредоставления доступа к счетчикам владельцам грозят административные штрафы, а объем воды будет начисляться по общим нормам, что увеличит стоимость коммунальных услуг.

С 2025 года в Украине будут действовать новые правила проверки счетчиков. В связи с этим жители многоквартирных домов должны предоставить коммунальным службам доступ к приборам учета.

Как часто будут проверять счетчики в 2025 году

Новые правила касаются всех многоквартирных домов в Украине. В частности, отныне счетчики воды будут проверять раз в три месяца будут проверять раз в три месяца, что значительно чаще, чем это было раньше, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Как отмечается, сообщение о проверке будут присылать заранее различными способами, в частности:

  • личным сообщением с подписью получателя;
  • заказным письмом;
  • SMS или другим методом, подтверждающим получение.

В случае, если владелец жилья не предоставит доступ коммунальщикам к приборам учета, ему могут быть применены административные штрафы.

Что будет, если не проводить поверку счетчика

В таком случае объем потребленной воды будет начисляться по общим нормам, а не по показаниям счетчика. В свою очередь, это приведет к более высоким платежам за воду и увеличит стоимость коммунальных услуг.