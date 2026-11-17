Собранные пластиковые бутылки можно не только отправить на переработку, но и превратить в небольшой дополнительный источник дохода. В Украине работают пункты приема вторсырья, которые платят за ПЭТ-бутылки, однако сумма зависит от веса, качества пластика и условий заготовителя.

Сколько платят за пластиковые бутылки в Украине

Пластиковые бутылки из-под воды, соков и газированных напитков чаще всего изготавливают из полиэтилентерефталата (ПЭТ), этот материал пригоден для повторной переработки. Стоимость бутылок зависит от города, объема партии, чистоты сырья, цвета пластика и условий конкретного заготовителя. Например, по информации компании "Відходи UA", которая работает в Киеве и Киевской области, ориентировочная цена приема ПЭТ-бутылок составляет 5–7 гривен за килограмм.

В то же время на платформе Scraprice есть предложение о закупке прозрачных ПЭТ-бутылок в Киеве по цене 11 гривен за килограмм. Компания 1-Plast приводит значительно более широкий ценовой диапазон – от 2 500 до 12 500 гривен за тонну, то есть от 2,5 до 12,5 гривен за килограмм.

Если ориентироваться на цену 5–7 гривен за килограмм, можно рассчитать потенциальный заработок:

10 килограммов бутылок – 50–70 гривен;

20 килограммов – 100–140 гривен;

50 килограммов – 250–350 гривен;

100 килограммов – 500–700 гривен.

Таким образом, даже несколько мешков пластиковой тары могут принести определенную сумму. В то же время это не постоянный заработок, а скорее возможность получить дополнительные деньги за отходы, которые обычно оказываются на свалке.

Важно! Следует учитывать, что приведенные расчеты являются ориентировочными. Окончательная сумма определяется после взвешивания и оценки качества сырья. Кроме того, некоторые заготовители устанавливают минимальный вес партии для самостоятельной сдачи или организованного вывоза.

Как подготовить пластиковые бутылки, чтобы получить больше денег

На сумму, которую можно получить за сдачу пластика, влияет не только его вес, но и состояние. Заготовители отдают предпочтение чистым, сухим и правильно отсортированным бутылкам. В частности, прозрачный и голубой ПЭТ могут оцениваться отдельно от зеленого, коричневого или белого матового пластика.

Чтобы подготовить тару к сдаче, следует соблюдать несколько простых правил:

Опорожнить бутылки. Внутри не должно оставаться воды, напитков или других жидкостей.

Внутри не должно оставаться воды, напитков или других жидкостей. Очистить тару. Желательно удалить остатки напитков и другие загрязнения, которые могут ухудшить качество вторсырья.

Желательно удалить остатки напитков и другие загрязнения, которые могут ухудшить качество вторсырья. Сплющить бутылки. Это поможет уменьшить объем собранного пластика и облегчит его транспортировку.

Это поможет уменьшить объем собранного пластика и облегчит его транспортировку. Рассортировать по цветам. Прозрачные и голубые бутылки лучше хранить отдельно от зеленых и коричневых.

Прозрачные и голубые бутылки лучше хранить отдельно от зеленых и коричневых. Уточните требования к крышкам и этикеткам. В разных пунктах приема могут быть свои правила подготовки тары.

Также нужно обращать внимание на маркировку. Самые распространенные бутылки из-под воды и напитков имеют обозначение PET или PETE и цифру 1 в треугольнике. Именно этот тип пластика чаще всего принимают на переработку.

Прежде чем собирать большую партию, стоит связаться с ближайшим пунктом приема и узнать актуальную закупочную цену. Также нужно уточнить, принимают ли там бутылки конкретного цвета, есть ли минимальный вес и можно ли привезти сырье самостоятельно.

Обратите внимание! Например, "Відходи UA" отмечает, что для организации вывоза вторсырья из Киева минимальный общий вес партии составляет 500 килограммов. При этом можно сочетать несколько видов материалов, в частности пластиковые бутылки, картон и пленку.

Таким образом, сдача пластиковых бутылок вряд ли станет полноценным источником дохода для большинства домохозяйств. Однако это возможность получить несколько десятков или сотен гривен за отсортированное вторсырье, одновременно сокращая количество пластиковых отходов.

Кстати, старые газеты, ненужные книги, журналы и картонные коробки также можно не только выбросить, но и сдать на переработку за деньги. При этом сумма зависит от типа бумаги, ее состояния, объема партии и расценок конкретного пункта приема.