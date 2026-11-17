Скільки платять за пластикові пляшки в Україні

Пластикові пляшки з-під води, соків та газованих напоїв найчастіше виготовляють із поліетилентерефталату (ПЕТ), цей матеріал придатний для повторної переробки. Вартість пляшок залежить від міста, обсягу партії, чистоти сировини, кольору пластику та умов конкретного заготівельника. Наприклад, за інформацією компанії "Відходи UA", яка працює в Києві та Київській області, орієнтовна ціна приймання ПЕТ-пляшок становить 5–7 гривень за кілограм.

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Водночас на платформі Scraprice є пропозиція щодо закупівлі прозорих ПЕТ-пляшок у Києві за 11 гривень за кілограм. Компанія 1-Plast наводить значно ширший ціновий діапазон – від 2 500 до 12 500 гривень за тонну, тобто від 2,5 до 12,5 гривні за кілограм.

Якщо орієнтуватися на ціну 5–7 гривень за кілограм, можна розрахувати потенційний заробіток:

10 кілограмів пляшок – 50–70 гривень;

20 кілограмів – 100–140 гривень;

50 кілограмів – 250–350 гривень;

100 кілограмів – 500–700 гривень.

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Таким чином, навіть кілька мішків пластикової тари можуть принести певну суму. Водночас це не постійний заробіток, а радше можливість отримати додаткові гроші за відходи, які зазвичай опиняються у смітнику.

Важливо! Варто враховувати, що наведені розрахунки є орієнтовними. Остаточну суму визначають після зважування та оцінювання якості сировини. Крім того, деякі заготівельники встановлюють мінімальну вагу партії для самостійного приймання або організованого вивезення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як підготувати пластикові пляшки, щоб отримати більше грошей

На суму, яку можна отримати за здавання пластику, впливає не лише його вага, а й стан. Заготівельники віддають перевагу чистим, сухим і правильно відсортованим пляшкам. Зокрема, прозорий та блакитний ПЕТ можуть оцінювати окремо від зеленого, коричневого чи білого матового пластику.

Щоб підготувати тару до здавання, варто дотримуватися кількох простих правил:

Спорожнити пляшки. Усередині не повинно залишатися води, напоїв чи інших рідин.

Усередині не повинно залишатися води, напоїв чи інших рідин. Очистити тару. Бажано прибрати залишки напоїв та інші забруднення, які можуть погіршити якість вторсировини.

Бажано прибрати залишки напоїв та інші забруднення, які можуть погіршити якість вторсировини. Сплющити пляшки. Це допоможе зменшити обсяг зібраного пластику та полегшить його транспортування.

Це допоможе зменшити обсяг зібраного пластику та полегшить його транспортування. Розсортувати за кольорами. Прозорі та блакитні пляшки краще зберігати окремо від зелених і коричневих.

Прозорі та блакитні пляшки краще зберігати окремо від зелених і коричневих. Уточнити вимоги щодо кришечок та етикеток. У різних пунктах приймання можуть бути свої правила підготовки тари.

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Також потрібно звертати увагу на маркування. Найпоширеніші пляшки з-під води та напоїв мають позначення PET або PETE та цифру 1 у трикутнику. Саме цей тип пластику найчастіше приймають для переробки.

Перед тим як збирати велику партію, варто зв'язатися з найближчим пунктом приймання та дізнатися актуальну закупівельну ціну. Також потрібно уточнити, чи приймають там пляшки конкретного кольору, чи є мінімальна вага та чи можна привезти сировину самостійно.

Зверніть увагу! Наприклад, "Відходи UA" зазначає, що для організації вивезення вторсировини з Києва мінімальна загальна вага партії становить 500 кілограмів. При цьому можна поєднувати кілька видів матеріалів, зокрема пластикові пляшки, картон та плівку.

Отже, здавання пластикових пляшок навряд чи стане повноцінним джерелом доходу для більшості домогосподарств. Проте це можливість отримати кілька десятків або сотень гривень за відсортовану вторсировину, водночас зменшуючи кількість пластикових відходів.

До речі, старі газети, непотрібні книжки, журнали та картонні коробки також можна не лише викинути, а й здати на переробку за гроші. Водночас сума залежить від типу паперу, його стану, обсягу партії та розцінок конкретного пункту прийому.