Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем уже второй день продолжаются в Мадриде, обсуждаются, в частности, тарифы и вопросы контроля над экспортом. Однако передача соцсети TikTok американскому владельцу и расследование в отношении компании Nvidia рискуют сорвать договоренности.
Как вопросы TikTok и Nvidia влияют на переговоры?
Эти переговоры в Мадриде стали четвертым раундом за последние четыре месяца после того, как в мае Вашингтон и Пекин договорились приостановить большинство высоких тарифов и отменить некоторые взаимные ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Участие в переговорах в Мадриде от США приняли министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Китай представили вице-премьер Хэ Лифенг и главный торговый переговорщик Ли Ченган.
- Бессент сообщил, что во второй день переговоров стороны достигли значительного прогресса по техническим деталям.
- Однако он добавил, что представители Китая выдвинули "очень агрессивные требования", а Соединенные Штаты не готовы пожертвовать своей национальной безопасностью ради социальной сети.
Напряжение увеличилось еще больше из-за расследования в отношении производителя чипов Nvidia. В понедельник китайский регулятор рынка заявил, что компания нарушает антимонопольные законы страны, и дальнейшая проверка продолжится.
Nvidia стала “рычагом” для обеих сторон, а расширенное расследование – частью переговорной тактики Пекина, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию перед Вашингтоном,
– говорит эксперт Джордж Чен из The Asia Group.
По словам аналитиков, эти "торговые уколы" не усиливают большого оптимизма относительно будущего соглашения между США и Китаем.
- Также министерство торговли Китая выступило против призывов Трампа к Евросоюзу о введении 100% пошлин за покупку российской нефти.
- В Китае такие призывы назвали нарушением договоренностей и односторонним давлением со стороны Вашингтона.
- Вместе с тем Пекин собирается принять все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы.
Представители США и Китая также обсуждают возможную встречу Трампа и Си Цзиньпиня в этом году. Однако все будет зависеть от результатов переговоров в Мадриде, во многом от судьбы TikTok.
Важно! Китайская компания ByteDance имела срок до среды для заключения сделки, которая позволит продолжить работу TikTok в США. При этом Китай должен одобрить продажу соцсети, однако внес технологию в список экспорта и пока не спешил передавать ее американскому владельцу.
Что известно о торговом соглашении США и Китая?
После первого этапа переговоров в Женеве США и Китай частично смягчили взаимные таможенные ставки. В конце июня президент США Дональд Трамп объявил о подписании нового торгового соглашения с Китаем, однако оно пока не является полноценным торговым договором.
В сентябре переговоры между двумя странами активизировались. Министр финансов США Скотт Бессент договорился о встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифеном в Мадриде, чтобы обсудить торговые, экономические и вопросы национальной безопасности, и в частности, вопрос о статусе TikTok и меры по противодействию отмыванию денег.