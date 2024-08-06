Конец сделки с Газпромом: участятся ли атаки на украинскую газотранспортную систему

После завершения контракта с Газпромом украинское правительство начало искать новых партнеров для транзита газа в ЕС. Впрочем, неизвестно, вырастут ли после разрыва соглашения российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Есть два сценария

Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов отмечает, что сейчас украинская газотранспортная система не обстреливается. Но пока неизвестно, как изменится ситуация после разрыва контракта.

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Несмотря на возможные угрозы, для Украины критически важно найти новых партнеров. По словам Чернышова, возможны два сценария – или полная остановка ГЗС, или модель альтернативных поставщиков и владельцев, которая обеспечит определенные объемы доставки для клиентов в ЕС.

Сейчас продолжаются переговоры с азербайджанской компанией Socar по хранению газа в хранилищах Украины.

Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" Я буду рад, если Socar будет хранить газ у нас. Наши хранилища крупнейшие в Европе, их объем составляет 31 миллиард кубометров. Для собственных нужд нужно не более половины. Остальная часть должна сдаваться в аренду, эксплуатироваться и приносить доход. Также наличие большего объема газа в наших хранилищах улучшает давление.

Чернышов отмечает, что Украина планирует отойти от всех связей с российским Газпромом.

Президент Азербайджана выразил готовность помочь в продолжении поставок газа через Украину. Он отметил, что это также важно для других стран, например Австрия и Словакия, которые зависят от транзита.