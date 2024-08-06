Є два сценарії

Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов зазначає, що нині українська газотранспортна система не обстрілюється. Але поки невідомо, як зміниться ситуація після розриву контракту.

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Попри можливі загрози, для України критично важливо знайти нових партнерів. За словами Чернишова, можливі два сценарії – або повна зупинка ГЗС, або модель альтернативних постачальників і власників, яка забезпечить певні обсяги доставки для клієнтів в ЄС.

Нині тривають переговори з азербайджанською компанією Socar щодо зберігання газу у сховищах України.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Я буду радий, якщо Socar буде зберігати газ у нас. Наші сховища найбільші в Європі, їхній об'єм становить 31 мільярд кубометрів. Для власних потреб потрібно не більш як половина. Інша частина має здаватися в оренду, експлуатуватися і приносити дохід. Також наявність більшого об'єму газу в наших сховищах покращує тиск.

Чернишов наголошує, що Україна планує відійти від усіх зв'язків із російським Газпромом.

До слова! Президент Азербайджану висловив готовність допомогти у продовженні поставок газу через Україну. Він наголосив, що це також важливо для інших країн, як-от Австрія та Словаччина, які залежать від транзиту.