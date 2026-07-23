Ситуация в сегменте депозитов: почему гривневые вклады остаются выгодными

На стыке месяцев – июля и августа – важным событием для депозитного сегмента станет заседание НБУ. Заседание состоится 30 июля, и на нем регулятор рассмотрит вопросы, касающиеся учетной ставки и других монетарных инструментов.

Что будет с депозитами на стыке июля и августа

От принятого решения будет зависеть уровень ставок по депозитам и общая стратегия банков в этом сегменте, что сообщил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА, в эфире 24 Канала.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса По нашим расчетам, решение регулятора будет консервативным: учетная ставка останется на уровне 15%, а ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, от которой напрямую зависит способность банков устанавливать высокую доходность по гривневым вкладам, сохранится на уровне 18,5%. Соответственно, в депозитном сегменте продлится период высоких ставок.

При условии сохранения умеренной инфляции и относительной курсовой стабильности такие ставки, в зависимости от срока вклада, могут принести реальный пассивный доход в пределах 3–4%.

В июне в Украине наблюдалась дефляция на уровне 0,1%. В частности, аналогичные тенденции могут быть зафиксированы по итогам июля, но риски ускорения инфляции остаются достаточно весомыми. Банкир предполагает, что месячная инфляция будет практически нулевой или будет иметь дефляционный "уклон" в пределах 0,1–0,3%.

Особое значение инфляционные риски могут приобрести в августе-сентябре. А дефляция на данный момент является прежде всего следствием сезонных факторов, в частности удешевления отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, в июне наблюдалось снижение стоимости топлива:

средняя цена бензина А-95 снизилась примерно на 1,8%;

а дизельного топлива – на 10,9%.

Однако неопределенность в отношениях между США и Ираном приводит к тому, что еженедельные колебания нефтяных котировок могут достигать в среднем 4–6%.

Цены на топливо могут как расти, так и снижаться, и ни один прогноз не способен полностью угнаться за динамикой ближневосточных событий,

– подчеркнул Дмитрий Замотаев.

В июне и в начале июля Украина получила значительный объем финансовой помощи от международных партнеров. Но часть помощи направляется именно на покрытие разрыва между доходами и расходами государственного бюджета.

Ситуация на валютном рынке остается"стабильной", но она отражает совпадение нескольких положительных экономических факторов:

снижение цен на топливо; сезонное удешевление части продуктов; мощные финансовые "вливания" от международных партнеров.

В то же время в преддверии отопительного сезона рынок ожидает существенного роста спроса на валюту – прежде всего со стороны энерготрейдеров и импортеров. То есть уже в августе давление на валютный рынок может усилиться.

Нацбанк и в дальнейшем будет сохранять руководящую роль на валютном рынке. Однако относительная курсовая стабильность поддерживается благодаря валютным интервенциям. Несмотря на то, что запас международных резервов превышает пять месяцев будущего импорта, объем импорта примерно вдвое превышает экспорт.

Отдельным фактором остаются военные риски.

Какими будут ставки по депозитам

Согласно прогнозу:

средняя ставка по депозитам сроком на 3 месяца составит около 13% годовых; доходность вкладов на 6 месяцев – около 14,5% годовых; депозиты сроком на 9–12 месяцев будут приносить в среднем около 14% годовых.

На рынке и в дальнейшем будут действовать специальные предложения банков, по которым максимальные ставки могут достигать 17–17,5% годовых. Однако такие предложения будут точечными и будут зависеть от конкретных планов банков.

В то же время Замотаев предполагает, что со второй половины августа количество предложений со ставками "17+" может возрасти. А приоритетом вкладчиков остаются депозиты на 6 месяцев. Именно на этот срок открывается более 60% новых вкладов.

Почему депозиты остаются выгодными

При годовой инфляции ниже 13% и курсе доллара до 47 гривен большинство депозитных программ сохранят свою привлекательность.

При размещении 50 тысяч гривен на 3 месяца по средней ставке 13% годовых начисленный доход составит 1 625 гривен.

Из этой суммы будет удержано 292,50 гривны налога на доходы физических лиц и 81,25 гривны военного сбора. Таким образом, чистый доход вкладчика составит 1 251,25 гривны, а общая сумма средств по окончании срока депозита – 51 251,25 гривны.

Чистая доходность такого вклада за три месяца составит около 2,5%. Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, покупка доллара окажется выгоднее только в том случае, если за три месяца курс превысит примерно 46,13 гривен за доллар.

В то же время депозит защитит средства от обесценивания, если накопленная инфляция за этот период не превысит 2,5%.

При размещении 50 тысяч гривен на 6 месяцев по средней ставке 14,5% годовых начисленный доход составит 3 625 гривен. После уплаты 652,50 гривен НДФЛ и 181,25 гривен военного сбора вкладчик получит 2 791,25 гривен чистого дохода.

Общая сумма средств в конце срока составит 52 791,25 грн. Чистая доходность за полгода составит около 5,58%. Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, валютная альтернатива принесет аналогичный результат только при условии роста курса примерно до 47,51 гривен за доллар. Инфляционным порогом для этого депозита является рост потребительских цен примерно на 5,58% за шесть месяцев.

При размещении 50 тысяч гривен на 9 месяцев по средней ставке 14% годовых начисленный доход составит 5 250 гривен. Налоговые отчисления составят 945 гривен НДФЛ и 262,50 гривен военного сбора.

Чистый доход вкладчика составит 4 042,50 гривны, а общая сумма средств – 54 042,50 гривны. Чистая доходность девятимесячного депозита составит около 8,09%.

Если взять курс 45 гривен за доллар в качестве ориентира, покупка валюты станет выгоднее только в том случае, если курс доллара за это время вырастет примерно до 48,64 гривен за доллар. Для сохранения реальной стоимости средств накопленная инфляция за девять месяцев не должна превысить примерно 8,09%.

Напомним, что гривневые депозиты в течение следующих шести месяцев года останутся понятным и удобным инструментом для сохранения средств. Украинцам следует обращать внимание на курс доллара, инфляцию и срок вклада.