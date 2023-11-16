Чтобы не сотрудничать с Россией: Сербия будет покупать газ в Азербайджане

Сербия подписала соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в 2024 году. В частности, запланировано закупить 400 миллионов кубометров голубого топлива.

Сербия заключила соглашение с Азербайджаном

Известно, что Сербия почти полностью зависела от российского газа, однако когда достроят трубопровод с Болгарией, страна начнет активно сотрудничать с Азербайджаном.

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По мнению министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравки, Джедович Ханданович соединительный газопровод Болгария-Сербия войдет в эксплуатацию в ближайшее время.

Подписанный контракт предусматривает поставку 400 миллионов кубометров газа в следующем году, и мы ожидаем, что эти объемы еще больше возрастут в ближайшие годы.

– объяснили в сербском министерстве.

В год Сербия потребляет около 3 миллиардов кубометров газа.

В последнее время эта страна находится под давлением ЕС, требующего согласовать свою внешнюю политику с блоком и наложить санкции на Россию.

Болгария ввела новый налог на российский газ

С начала октября Болгария ввела новый налог на транзит и импорт российского трубопроводного газа Он призван увеличить доходы страны и снизить расходы России на войну с Украиной.

Министр финансов Асен Василев пояснил, что в течение десяти следующих дней правительство рассчитывает получить первые ежемесячные поступления. Однако удастся ли полноценно реализовать это нововведение, пока не известно.

Венгрия, которая очень зависит от российского газа, поступающего через Болгарию, заявила, что такие действия являются незаконными и призвала ЕС обратить на это внимание. Сербия и Северная Македония тоже выразили обеспокоенность. Российский "Газпром" ситуацию еще не комментировал.