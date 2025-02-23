Серое удостоверение: как выглядит документ и кто может его получить

Государство оказывает помощь для семей, которые потеряли родственника, который был военнослужащим. Действующим законодательством предусмотрены удостоверения, которые предоставляют подобные льготы

Как выглядит серое удостоверение

Речь идет в частности о сером удостоверении, пишет 24 канал со ссылкой на Консультативный центр поддержки военнослужащих и членов их семей.

Читайте также Как получить черное удостоверение и что оно дает

Удостоверение с надписью "Удостоверение члена семьи погибшего", или как его называют "серое" удостоверение выдается лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты",

- говорится в заметке.

Действие указанного Закона распространяется на семьи военнослужащих, партизан, подпольщиков, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнения других обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или полученного в период прохождения военной службы.

Кто может получить серое удостоверение

К членам семьи погибших относятся:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Для получения указанного удостоверения следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации. В частности необходимо подтвердить причинно-следственную связь гибели (смерти) или пропажи без вести военнослужащего, а также факт того, что лицо является членом семьи погибшего военнослужащего.

Важно! Перечень документов определяется решениями местных государственных администраций или соответствующих советов об утверждении административной услуги по установлению статуса лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".