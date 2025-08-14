Укр Рус
14 августа, 18:50
Какие выплаты предусмотрены владельцам серого удостоверения

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Серое удостоверение выдается родственникам погибших военных, погибших на фронте, предоставляя им денежную помощь и льготы.
  • Члены семьи погибших имеют право на единовременное пособие 15 миллионов гривен и ряд льгот, включая бесплатные лекарства, протезирование, санаторно-курортное лечение, скидки на жилищно-коммунальные услуги и другие социальные гарантии.

Серое удостоверение могут получить семьи погибших на фронте воинов. Им предусмотрена денежная помощь и ряд льгот.

Кто может оформить серое удостоверение?

Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Его могут оформить:

  • иждивенцы погибшего;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети погибшего;
  • дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие есть льготы и выплаты?

Члены семьи погибшего Защитника или Защитницы имеют право на единовременную денежную помощь – 15 миллионов гривен. Первая выплата составляет 20% от назначенной на лицо суммы ЕГД, а ее остаток – остальные 80% суммы, государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 последующих месяцев.

Также им предусмотрены льготы:

  • бесплатные лекарства по рецептам врачей;
  • бесплатное первоочередное протезирование зубов;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • 50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
  • 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;
  • 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • внеочередной бесплатный капремонт собственных домов и первоочередной текущий ремонт домов и квартир;
  • пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты, независимо от стажа работы;
  • очередной ежегодный отпуск в удобное время;
  • дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;
  • преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
  • внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;
  • получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капремонт домов с погашением его в течение 10 лет;
  • поступление вне конкурса в вузы за счет бюджетных средств;

Члены семей погибших, которые имеют право на серое и черное удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не является препятствием для получения другого.