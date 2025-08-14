Які виплати передбачені власникам сірого посвідчення
- Сіре посвідчення видається родичам загиблих військових, які загинули на фронті, надаючи їм грошову допомогу та пільги.
- Члени родини загиблих мають право на одноразову допомогу 15 мільйонів гривень та ряд пільг, включаючи безкоштовні ліки, протезування, санаторно-курортне лікування, знижки на житлово-комунальні послуги та інші соціальні гарантії.
Сіре посвідчення можуть отримати родини загиблих на фронті воїнів. Їм передбачена грошова допомога та ряд пільг.
Хто може оформити сіре посвідчення?
Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
Дивіться також Чорне посвідчення: які пільги надає документ у вересні 2025 року
Його можуть оформити:
- утриманці загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Які є пільги та виплати?
Члени родини загиблого Захисника або Захисниці мають право на одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень. Перша виплата становить 20% від призначеної на особу суми ЄГД, а її залишок – решта 80% суми, держава виплачує частинами щомісяця протягом 40 наступних місяців.
Також їм передбачені пільги:
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50% знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50% знижка плати за користування комунальними послугами;
- 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час;
- додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;
- вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;
Члени сімей загиблих, які мають право на сіре та чорне посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.