Хто може оформити сіре посвідчення?

Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Його можуть оформити:

утриманці загиблого;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Які є пільги та виплати?

Члени родини загиблого Захисника або Захисниці мають право на одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень. Перша виплата становить 20% від призначеної на особу суми ЄГД, а її залишок – решта 80% суми, держава виплачує частинами щомісяця протягом 40 наступних місяців.

Також їм передбачені пільги:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50% знижка плати за користування житлом (квартплати);

50% знижка плати за користування комунальними послугами;

50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час;

додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;

вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;

Члени сімей загиблих, які мають право на сіре та чорне посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.