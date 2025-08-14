Хто може оформити сіре посвідчення?
Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
Його можуть оформити:
- утриманці загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Які є пільги та виплати?
Члени родини загиблого Захисника або Захисниці мають право на одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень. Перша виплата становить 20% від призначеної на особу суми ЄГД, а її залишок – решта 80% суми, держава виплачує частинами щомісяця протягом 40 наступних місяців.
Також їм передбачені пільги:
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50% знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50% знижка плати за користування комунальними послугами;
- 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час;
- додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;
- вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;
Члени сімей загиблих, які мають право на сіре та чорне посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.