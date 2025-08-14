Хто може оформити сіре посвідчення?

Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Дивіться також Чорне посвідчення: які пільги надає документ у вересні 2025 року

Його можуть оформити:

  • утриманці загиблого;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти загиблого;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Які є пільги та виплати?

Члени родини загиблого Захисника або Захисниці мають право на одноразову грошову допомогу – 15 мільйонів гривень. Перша виплата становить 20% від призначеної на особу суми ЄГД, а її залишок – решта 80% суми, держава виплачує частинами щомісяця протягом 40 наступних місяців.

Також їм передбачені пільги:

  • безоплатні ліки за рецептами лікарів;
  • безоплатне першочергове протезування зубів;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 50% знижка плати за користування житлом (квартплати);
  • 50% знижка плати за користування комунальними послугами;
  • 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;
  • чергова щорічна відпустка в зручний час;
  • додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
  • позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;
  • отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;
  • вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;

Члени сімей загиблих, які мають право на сіре та чорне посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.