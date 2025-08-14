Кто может оформить серое удостоверение?
Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
Его могут оформить:
- иждивенцы погибшего;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Какие есть льготы и выплаты?
Члены семьи погибшего Защитника или Защитницы имеют право на единовременную денежную помощь – 15 миллионов гривен. Первая выплата составляет 20% от назначенной на лицо суммы ЕГД, а ее остаток – остальные 80% суммы, государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 последующих месяцев.
Также им предусмотрены льготы:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капремонт собственных домов и первоочередной текущий ремонт домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты, независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время;
- дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капремонт домов с погашением его в течение 10 лет;
- поступление вне конкурса в вузы за счет бюджетных средств;
Члены семей погибших, которые имеют право на серое и черное удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не является препятствием для получения другого.