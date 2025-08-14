Кто может оформить серое удостоверение?

Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Его могут оформить:

иждивенцы погибшего;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети погибшего;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Какие есть льготы и выплаты?

Члены семьи погибшего Защитника или Защитницы имеют право на единовременную денежную помощь – 15 миллионов гривен. Первая выплата составляет 20% от назначенной на лицо суммы ЕГД, а ее остаток – остальные 80% суммы, государство выплачивает частями ежемесячно в течение 40 последующих месяцев.

Также им предусмотрены льготы:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50% скидка платы за пользование коммунальными услугами;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капремонт собственных домов и первоочередной текущий ремонт домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты, независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время;

дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капремонт домов с погашением его в течение 10 лет;

поступление вне конкурса в вузы за счет бюджетных средств;

Члены семей погибших, которые имеют право на серое и черное удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не является препятствием для получения другого.