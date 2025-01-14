НБУ готов реагировать на сезонный рост спроса на валюту

Курс гривны к доллару в январе постепенно снижался из-за сезонных факторов, однако ослабление валюты не было резким. В последние дни наблюдается увеличение предложения валюты, но Нацбанк контролирует ситуацию.

НБУ будет поддерживать валютную устойчивость

У НБУ есть все необходимые инструменты и ресурсы, чтобы поддерживать его устойчивость валюты, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский объяснил, что международные резервы НБУ на 1 января 2025 года достигли рекордного уровня в 43,8 миллиарда долларов.

Это существенно больше, чем было в начале полномасштабного вторжения – 30 миллиардов долларов.

По словам Владимира Лепушинского, устойчивость валютного рынка четко проявилась в декабре 2024 года.

Заметьте! Несмотря на значительный спрос на безналичную валюту из-за сезонного роста бюджетных расходов и операций бизнеса, гривна ослабла к доллару всего на 1%. Курс гривны к евро почти не изменился, поскольку доллар США укрепился на мировых рынках.

Хватает ли валюты в Украине

Лепушинский также отметил, что ситуация на наличном рынке остается под контролем.

Владимир Лепушинский Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается. Среднедневной объем чистой покупки наличной валюты населением увеличился незначительно – до 57 миллионов долларов в январе 2025 года против 54 миллионов долларов в декабре 2024 года.

Он заверил, что финансовая система имеет достаточно валютных ресурсов, в частности наличных, для удовлетворения спроса клиентов.

Заметьте! По состоянию на 10 января объем наличной валюты в кассах банков составил около 1 миллиарда долларов, что соответствует уровню 2024 года.