Бюджетное управление Белого дома сообщило, что массовые увольнения могут оказаться "на столе" в случае закрытия правительства. Дело в том, что Конгресс оказался в тупике относительно переговоров.

Что сейчас происходит в США?

И это именно в дни, предшествующих дедлайну по финансированию, пишет 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Меморандум Управления по вопросам менеджмента и бюджета (OMB), с которым ознакомилось издание The Hill, указывает, что агентствам поручено "воспользоваться этой возможностью для рассмотрения сообщений о сокращении штата (RIF) для всех работников в программах, проектах или видах деятельности". Однако только при трех условиях.

Эти условия включают:

прекращение финансирования по дискреционным статьям с 1 октября; отсутствие других источников средств; и если программы, проекты или виды деятельности не являются "согласованными с приоритетами президента".

Важно! Для принятия решения об увольнении должны быть выполнены все три условия.

Согласно документу, агентствам также поручено пересмотреть сокращение штата после завершения шатдауна, чтобы сохранить "минимальное количество" сотрудников, необходимых для функционирования, и подать план в OMB.

Фактически меморандум обязывает агентства навсегда уволить часть федеральных служащих, которые в противном случае были бы отправлены в отпуск без сохранения зарплаты на время закрытия правительства. Но вернулись бы к работе после возобновления финансирования.

Менее чем за неделю до дедлайна 30 сентября переговоры не демонстрируют прогресса,

– отметили в тексте.

Республиканцы отказываются отступать от своих требований принять семинедельный "чистый" временный пакет финансирования. Демократы же настаивают на защите субсидий в рамках Закона о доступной медицинской помощи (ACA), которые президент Трамп раскритиковал.

Встреча между Трампом и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером (штат Нью-Йорк) и лидером демократов в Палате представителей Гакимом Джеффрисом (штат Нью-Йорк) фактически была отменена из-за взаимных требований сторон.

Заметьте! В меморандуме OMB критикуются демократы в Конгрессе за "сигналы о намерении сломать эту двухпартийную традицию и закрыть правительство в ближайшие дни из-за ряда безумных требований, включая 1 триллион долларов новых расходов".

Говорит ли о ситуации Трамп?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что правительство, вероятно, уйдет в шатдаун с 1 октября. Об этом пишет Bloomberg.

Причиной того являются глубокие разногласия между его партией и демократами по временному финансированию.

Еще в пятницу, 19 сентября, предложения провалили процедурное голосование в Сенате. После этого сенаторы разъехались до 29 сентября, что оставляет крайне мало времени для поиска компромисса – 1 октября.

Что еще известно о ситуации с шатдауном?