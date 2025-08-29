Что происходит с помощью, которую предоставляет США?

Этот метод называется "карманной секвестрации", пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Читайте также США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, – Трамп

"Карманная секвестрация" – это запрос, который подается Конгрессу настолько поздно в финансовом году (который заканчивается 30 сентября), что он фактически происходит независимо от действий Конгресса. О своем запросе Трамп сообщил Конгрессу вечером 28 августа.

Запланированное сокращение включает:

3,2 миллиарда долларов помощи на развитие от Агентства США по международному развитию (USAID); 322 миллиона долларов из Фонда демократии (USAID–Госдеп); 521 миллиона долларов взносов Госдепартамента в международные организации; 393 миллиона долларов взносов Госдепартамента на миротворческую деятельность; 445 миллиона долларов отдельно заложенных миротворческих средств.

Эти расходы должны были пойти различным неправительственным организациям и зарубежным правительствам, но были заморожены еще в начале года Управлением по вопросам бюджета Белого дома (OMB). Впоследствии они оказались в правовой неопределенности из-за иска, поданного Глобальным советом по здравоохранению.

В четверг Апелляционный суд округа Колумбия снял судебный запрет по делу, открыв Трампу путь к первой попытке "карманной секвестрации" с 1977 года,

– пишет New York Post.

Как отмечают в материале, законность "карманных секвестраций" остается предметом острых споров. Дело в том, что судебной практики почти нет.

Заметьте! Счетная палата Конгресса (GAO) считает эту практику незаконной; команда OMB Трампа настаивает на обратном.

Что известно о помощи Украине от США?