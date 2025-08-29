Що відбувається з допомогою, яку надає США?

Цей метод має назву "кишенькової секвестрації", пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

"Кишенькова секвестрація" – це запит, який подається Конгресу настільки пізно у фінансовому році (що закінчується 30 вересня), що він фактично відбувається незалежно від дій Конгресу. Про свій запит Трамп повідомив Конгрес ввечері 28 серпня.

Заплановане скорочення включає:

3,2 мільярда доларів допомоги на розвиток від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 322 мільйони доларів з Фонду демократії (USAID–Держдеп); 521 мільйона доларів внесків Держдепартаменту в міжнародні організації; 393 мільйони доларів внесків Держдепартаменту на миротворчу діяльність; 445 мільйона доларів окремо закладених миротворчих коштів.

Ці витрати мали піти різним неурядовим організаціям і закордонним урядам, але були заморожені ще на початку року Управлінням з питань бюджету Білого дому (OMB). Згодом вони опинилися у правовій невизначеності через позов, поданий Глобальною радою з охорони здоров’я.

У четвер Апеляційний суд округу Колумбія зняв судову заборону у справі, відкривши Трампу шлях до першої спроби "кишенькової секвестрації" з 1977 року,

Як зазначають у матеріалі, законність "кишенькових секвестрацій" залишається предметом гострих суперечок. Річ у тім, що судової практики майже немає.

Зауважте! Рахункова палата Конгресу (GAO) вважає цю практику незаконною; команда OMB Трампа наполягає на протилежному.

Що відомо про допомогу Україні від США?