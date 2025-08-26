Что происходит на рынке облигаций США?

Разрыв между доходностью по ставкам долгосрочных и краткосрочных гособлигаций США достиг почти самого высокого уровня за предыдущие три года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Доллар США ослаб во вторник еще на 0,1% к основным валютам. С начала года он уже потерял более 9%.

Двухлетние казначейские бумаги потеряли свою доходность на 0,02 процентного пункта – до 3,71%.

Однако 30-летние облигации наоборот увеличили свою доходность на 0,05 процентного пункта – до 4,93%.

Разница же между краткосрочными и долгосрочными облигациями выросла до более 1,2 процентного пункта и почти повторила максимум, который зафиксировали в апреле, когда Трамп всколыхнул рынки введением масштабных тарифов.

Аналитики говорят о тенденции под названием "торговля фискального захвата". То есть инвесторы ожидают снижения ставок по краткосрочным облигациям из-за давления Трампа на ФРС, но одновременно высоких ставок в будущем.

Если ему удастся, это станет серьезным ударом по независимости центробанка. Потеря независимости всегда означает высокую цену: большую инфляцию и высокие процентные ставки,

– предостерегла экономистка из ING Марике Блом.

Инвесторы США опасаются, что атаки Трампа на ФРС могут подорвать доверие к главному центробанку мира и надолго разрушить его авторитет в борьбе с инфляцией.

Что известно о ФРС? ФРС (Федеральная резервная система) – это центральный банк США, который отвечает за стабильность доллара и финансовой системы страны. Она определяет учетную ставку, контролирует инфляцию, регулирует банковскую сферу и осуществляет денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать экономический рост и занятость.

Как Трамп давит на ФРС?