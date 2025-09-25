Бюджетне управління Білого дому повідомило, що масові звільнення можуть опинитися "на столі" у разі закриття уряду. Річ у тім, що Конгрес опинився в глухому куті щодо переговорів.

Що наразі відбувається у США?

І це саме у дні, що передують дедлайну з фінансування, пише 24 Канал з посиланням на The Hill.

Меморандум Управління з питань менеджменту та бюджету (OMB), з яким ознайомилося видання The Hill, вказує, що агентствам доручено "скористатися цією можливістю для розгляду повідомлень про скорочення штату (RIF) для всіх працівників у програмах, проєктах чи видах діяльності". Однак тільки за трьох умов.

Ці умови включають:

припинення фінансування за дискреційними статтями з 1 жовтня; відсутність інших джерел коштів; та якщо програми, проєкти чи види діяльності не є "узгодженими з пріоритетами президента".

Важливо! Для ухвалення рішення про звільнення мають бути виконані всі три умови.

Згідно з документом, агентствам також доручено переглянути скорочення штату після завершення шатдауну, аби зберегти "мінімальну кількість" співробітників, необхідних для функціонування, і подати план до OMB.

Фактично меморандум зобов’язує агентства назавжди звільнити частину федеральних службовців, які в іншому випадку були б відправлені у відпустку без збереження зарплати на час закриття уряду. Але повернулися б до роботи після відновлення фінансування.

Менш ніж за тиждень до дедлайну 30 вересня переговори не демонструють прогресу,

– наголосили у тексті.

Республіканці відмовляються відступати від своїх вимог ухвалити семитижневий "чистий" тимчасовий пакет фінансування. Демократи ж наполягають на захисті субсидій у рамках Закону про доступну медичну допомогу (ACA), які президент Трамп розкритикував.

Зустріч між Трампом і лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером (штат Нью-Йорк) та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом (штат Нью-Йорк) фактично була скасована через взаємні вимоги сторін.

Зауважте! У меморандумі OMB критикуються демократи в Конгресі за "сигнали про намір зламати цю двопартійну традицію й закрити уряд у найближчі дні через низку божевільних вимог, включно з 1 трильйона доларів нових витрат".

Чи каже про ситуацію Трамп?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уряд, ймовірно, піде в шатдаун з 1 жовтня. Про це пише Bloomberg.

Причиною того є глибокі розбіжності між його партією та демократами щодо тимчасового фінансування.

Ще у п'ятницю, 19 вересня, пропозиції провалили процедурне голосування в Сенаті. Після цього сенатори роз'їхалися до 29 вересня, що залишає вкрай мало часу для пошуку компромісу – 1 жовтня.

Що ще відомо про ситуацію з шатдауном?