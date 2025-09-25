Що наразі відбувається у США?
І це саме у дні, що передують дедлайну з фінансування, пише 24 Канал з посиланням на The Hill.
Меморандум Управління з питань менеджменту та бюджету (OMB), з яким ознайомилося видання The Hill, вказує, що агентствам доручено "скористатися цією можливістю для розгляду повідомлень про скорочення штату (RIF) для всіх працівників у програмах, проєктах чи видах діяльності". Однак тільки за трьох умов.
Ці умови включають:
- припинення фінансування за дискреційними статтями з 1 жовтня;
- відсутність інших джерел коштів;
- та якщо програми, проєкти чи види діяльності не є "узгодженими з пріоритетами президента".
Важливо! Для ухвалення рішення про звільнення мають бути виконані всі три умови.
Згідно з документом, агентствам також доручено переглянути скорочення штату після завершення шатдауну, аби зберегти "мінімальну кількість" співробітників, необхідних для функціонування, і подати план до OMB.
Фактично меморандум зобов’язує агентства назавжди звільнити частину федеральних службовців, які в іншому випадку були б відправлені у відпустку без збереження зарплати на час закриття уряду. Але повернулися б до роботи після відновлення фінансування.
Менш ніж за тиждень до дедлайну 30 вересня переговори не демонструють прогресу,
– наголосили у тексті.
Республіканці відмовляються відступати від своїх вимог ухвалити семитижневий "чистий" тимчасовий пакет фінансування. Демократи ж наполягають на захисті субсидій у рамках Закону про доступну медичну допомогу (ACA), які президент Трамп розкритикував.
Зустріч між Трампом і лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером (штат Нью-Йорк) та лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом (штат Нью-Йорк) фактично була скасована через взаємні вимоги сторін.
Зауважте! У меморандумі OMB критикуються демократи в Конгресі за "сигнали про намір зламати цю двопартійну традицію й закрити уряд у найближчі дні через низку божевільних вимог, включно з 1 трильйона доларів нових витрат".
Чи каже про ситуацію Трамп?
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уряд, ймовірно, піде в шатдаун з 1 жовтня. Про це пише Bloomberg.
Причиною того є глибокі розбіжності між його партією та демократами щодо тимчасового фінансування.
Ще у п'ятницю, 19 вересня, пропозиції провалили процедурне голосування в Сенаті. Після цього сенатори роз'їхалися до 29 вересня, що залишає вкрай мало часу для пошуку компромісу – 1 жовтня.
Що ще відомо про ситуацію з шатдауном?
В останні роки Конгрес США важко ухвалює законопроєкти про фінансування. Причиною того є зростання партійної напруги.
Подібні ситуації неодноразово підіймали загрозу "шатдауну". За цих обставин державні службовці залишаються без зарплати, а широкий спектр послуг припиняється.