Що відбувається у Сполучених Штатах?

Зокрема Сенат потім пішов на тижневі канікули, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Законодавці проголосували 44-48 проти тимчасового законопроєкту про витрати, який дозволив би федеральним агентствам працювати на поточному рівні фінансування до 21 листопада. Міра зазнала майже повної опозиції з боку демократів, які вимагали збільшення фінансування системи охорони здоров’я.

Республіканці заявили, що можуть проголосувати знову 29 вересня – лише за день до завершення терміну фінансування, коли сенатори повернуться з перерви. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун звинуватив демократів у підвищенні ризику зупинки роботи уряду.

Демократи вимагали додаткових коштів на медичні субсидії за програмою Affordable Care Act та відновлення фінансування Medicaid – програми медичного забезпечення для малозабезпечених американців. Але ця спроба провалилася з рахунком 47-45.

Останніми роками Конгресу важко вдавалося ухвалювати законопроєкти про фінансування через зростання партійної напруги, що неодноразово піднімало загрозу "шатдауну", коли державні службовці залишаються без зарплати, а широкий спектр послуг припиняється,

– пояснюють у Reuters.

Тимчасовий законопроєкт передбачав 88 мільйонів доларів для:

захисту законодавців; представників виконавчої влади; Верховного суду після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Щорічні дебати щодо фінансування охоплюють лише близько чверті федерального бюджету США у 7 трильйонів доларів, який також включає обов’язкові програми, як-от Social Security та Medicare, а також виплати за державним боргом у 37,5 трильйонів доларів.

Зверніть увагу! Той самий законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Палатою представників, яку контролюють республіканці, з рахунком 217–212. Щоб посилити тиск на сенатських демократів, лідери республіканців у Палаті заявили, що не повернуться до роботи до 1 жовтня.

Зокрема Дональд Трамп заявив, що робота американського уряду може бути призупинена на певний період часу через неможливість республіканців і демократів затвердити законопроєкт про фінансування. Республіканці мають 53 місця у верхній палаті, тобто щонайменше сім демократів повинні підтримати проєкт фінансування для подальшої роботи уряду.

Ми продовжимо говорити з демократами, але я думаю, що цілком можливо станеться "шатдаун" на певний період часу,

– сказав Трамп.

Згідно з його слів, "багато речей, за які змагаються демократи не зможуть бути профінансовані". Крім того, американський лідер вважає, що республіканці навряд домовляться з демократами.

Я не знаю, чи можна укласти угоду з цими людьми. Я думаю, ці люди божевільні,

– заявив американський президент.

Зауважте! Трамп подякував сенатору-демократу Джону Федерману, який виступив проти перспективи урядового "шатдауну".

Чи були вже подібні ситуації?

Ситуація з "шатдауном" вже загрожувала Сполученим Штатам. Це сталося у грудні 2024 року. Палата представників Конгресу не змогла затвердити законопроєкт республіканців про фінансування діяльності уряду. Про це пише Reuters.

Річ у тім, що бюджет на фінансування держорганів мав завершитися опівночі 20 грудня, за місцевим часом. І якщо законодавці не затверджують новий пакет, то уряд запускає частковий "шатдаун".

Важливо! Наслідком стає припинення фінансування діяльності всіх державних структур.

