Що відбувається у Сполучених Штатах?
Зокрема Сенат потім пішов на тижневі канікули, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Законодавці проголосували 44-48 проти тимчасового законопроєкту про витрати, який дозволив би федеральним агентствам працювати на поточному рівні фінансування до 21 листопада. Міра зазнала майже повної опозиції з боку демократів, які вимагали збільшення фінансування системи охорони здоров’я.
Республіканці заявили, що можуть проголосувати знову 29 вересня – лише за день до завершення терміну фінансування, коли сенатори повернуться з перерви. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун звинуватив демократів у підвищенні ризику зупинки роботи уряду.
Демократи вимагали додаткових коштів на медичні субсидії за програмою Affordable Care Act та відновлення фінансування Medicaid – програми медичного забезпечення для малозабезпечених американців. Але ця спроба провалилася з рахунком 47-45.
Останніми роками Конгресу важко вдавалося ухвалювати законопроєкти про фінансування через зростання партійної напруги, що неодноразово піднімало загрозу "шатдауну", коли державні службовці залишаються без зарплати, а широкий спектр послуг припиняється,
– пояснюють у Reuters.
Тимчасовий законопроєкт передбачав 88 мільйонів доларів для:
- захисту законодавців;
- представників виконавчої влади;
- Верховного суду після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.
Щорічні дебати щодо фінансування охоплюють лише близько чверті федерального бюджету США у 7 трильйонів доларів, який також включає обов’язкові програми, як-от Social Security та Medicare, а також виплати за державним боргом у 37,5 трильйонів доларів.
Зверніть увагу! Той самий законопроєкт про тимчасове фінансування був ухвалений Палатою представників, яку контролюють республіканці, з рахунком 217–212. Щоб посилити тиск на сенатських демократів, лідери республіканців у Палаті заявили, що не повернуться до роботи до 1 жовтня.
Зокрема Дональд Трамп заявив, що робота американського уряду може бути призупинена на певний період часу через неможливість республіканців і демократів затвердити законопроєкт про фінансування. Республіканці мають 53 місця у верхній палаті, тобто щонайменше сім демократів повинні підтримати проєкт фінансування для подальшої роботи уряду.
Ми продовжимо говорити з демократами, але я думаю, що цілком можливо станеться "шатдаун" на певний період часу,
– сказав Трамп.
Згідно з його слів, "багато речей, за які змагаються демократи не зможуть бути профінансовані". Крім того, американський лідер вважає, що республіканці навряд домовляться з демократами.
Я не знаю, чи можна укласти угоду з цими людьми. Я думаю, ці люди божевільні,
– заявив американський президент.
Зауважте! Трамп подякував сенатору-демократу Джону Федерману, який виступив проти перспективи урядового "шатдауну".
Чи були вже подібні ситуації?
Ситуація з "шатдауном" вже загрожувала Сполученим Штатам. Це сталося у грудні 2024 року. Палата представників Конгресу не змогла затвердити законопроєкт республіканців про фінансування діяльності уряду. Про це пише Reuters.
Річ у тім, що бюджет на фінансування держорганів мав завершитися опівночі 20 грудня, за місцевим часом. І якщо законодавці не затверджують новий пакет, то уряд запускає частковий "шатдаун".
Важливо! Наслідком стає припинення фінансування діяльності всіх державних структур.
Що ще відомо про Сенат США?
31 липня поточного року Комітет Сенату США у справах асигнувань схвалив законопроєкт про військові витрати у 2026 році. Зокрема 1 мільярд доларів отримає Україна.
Комітет схвалив 852 мільярди доларів для Міністерства оборони на наступний фінансовий рік. Він закінчиться 30 вересня 2026 року.