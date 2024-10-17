Шмыгаль призвал Швейцарию поддержать замораживание российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Швейцарию поддержать использование замороженных российских активов. Он предложил стране присоединиться к соответствующему механизму, который планируют ввести страны G7.

Как Швейцария повлияла на заморозку российских активов

Шмыгаль подчеркнул, что Швейцария уже заблокировала активы подсанкционных российских лиц на более 7 миллиардов швейцарских франков, а также запретила доступ к более 7 миллиардам франков российского Центробанка.

Читайте также Затишье в банках и рост в обменниках: сколько стоят валюты

Он считает справедливым, чтобы эти средства были использованы для компенсации жертвам российской агрессии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Призываем Швейцарию присоединиться к механизму, который введут страны G7 по использованию замороженных российских активов. Швейцария заблокировала активов подсанкционных российских лиц на более 7 миллиардов швейцарских франков, а также запретила доступ к более 7 миллиардов франков Центробанка России.

Премьер также отметил необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, поскольку санкции остаются эффективным инструментом. Он также поблагодарил президента Швейцарии Виоле Амгерд и Федеральный совет Швейцарии за принятие большинства мер 14-го пакета санкций ЕС против России, которые уже вступили в силу 16 октября.