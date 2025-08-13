Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с Армином Паппергером. Он является руководителем Rheinmetall Group.

О чем Шмыгаль говорил с Паппергером?

Кроме того, это давний и важный партнер Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Читайте также Цифровой ТЦК и совершенствование контракта: Шмыгаль представил план Минобороны на полгода

Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО,

– отметил Денис Шмыгаль.

Согласно его словам, сейчас фокусе на развитии совместных проектов в Украине, в частности строительство завода по производству артиллерийских снарядов. Денис Шмыгаль и Армином Паппергер проговорили ключевые этапы и рабочие вопросы.

Двигаемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро. Ценим наше сотрудничество,

– написал министр обороны.

Он добавил, что Украина привлекает оборонные компании со всего мира к созданию производств и R&D центров в Украине. Таким образом строится сила, что остановит агрессию и обеспечит устойчивый мир.

Напомним! Паппергер несколько раз говорил, что недоволен скоростью продвижения проекта. По его мнению, за это ответственна бюрократия Украины, которая якобы очень высока. Гендиректора Rheinmetall также заявлял, что строительство новых заводов в Германии и Украине началось почти одновременно, однако в Германии оно завершено, а в Украине – нет.

Что известно о сотрудничестве Украины и Rheinmetall?

Еще в апреле текущего года Минобороны провели встречу с гендиректором одного из предприятий концерна Rheinmetall. Тогда среди ключевых тем встречи были:

развитие совместных проектов, направленных на укрепление возможностей украинского войска;

деятельность совместных украинско-немецких предприятий, которые выполняют ремонт и обслуживание иностранной боевой техники;

возможность подготовки партнерами украинских специалистов по техническому обслуживанию ВВТ.

Украина заинтересована в расширении сотрудничества с союзниками в сфере ОПК. Новые технологии, новые производственные возможности сверхважные для Украины, учитывая угрозы настоящего,

– отметил на фоне встречи заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Обратите внимание! Также стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего расширения оборонного партнерства.