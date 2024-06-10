Шмыгаль заявил, что новый тариф на электроэнергию не покрывает рыночную стоимость

Новый тариф на электроэнергию в 4,32 гривны за киловатт-час не покрывает рыночную стоимость, которая сейчас составляет 7-8 гривен за киловатт-час. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что в дальнейшем экономия энергии станет частью повседневной жизни украинцев.

Рыночная цена вдвое больше

Как отметил премьер в эфире телемарафона телемарафона, новый тариф устанавливали, исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго, передает 24 Канал.

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К этой стоимости добавлена себестоимость доставки электроэнергии к потребителям, что включает два компонента. Это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая доступна в Украине.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Даже это повышение не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен. Мы установили тариф 4,32 исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго. Плюс входит себестоимость доставки людям из двух компонентов. И это самая низкая себестоимость самой дешевой электроэнергии, которая есть у нас в государстве и которая сегодня доступна.

Сколько Украина тратит на электроэнергию

По словам премьера, государство тратит около 90 миллиардов гривен, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения. Шмыгаль также подчеркнул, что тариф 4,32 гривен за киловатт-час зафиксирован на один год и обеспечен субсидиями.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров решил с 1 июня 2024 года повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих более 100 киловатт-часов в месяц, на 80%.

Предварительно речь шла об увеличении тарифа с 2,64 гривны до 4,8 гривны за киловатт-час для таких потребителей. В то же время для потребителей, которые используют меньше электричества, тариф не изменится.

Однако фактически с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года.