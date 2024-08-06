Деньги надо будет вернуть: каким пенсионерам уменьшат выплаты

В августе выплаты некоторых пенсионеров могут уменьшиться. Так может произойти из-за штрафов от ПФУ для лиц, которые вовремя не предоставили определенную информацию.

Штрафы от ПФУ

Если пенсионер снова вышел на работу, но не сообщил об этом ПФУ, его могут оштрафовать. Так происходит, потому что работающие лица не имеют права на полноценные выплаты с надбавками.

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О таких изменениях в своей жизни следует сообщать в течение 10 дней. Если этого не сделать, ПФУ может потребовать вернуть выплаты.

Как пенсионеры могут вернуть средства:

Добровольно – пенсионер самостоятельно возвращает излишек.

Принудительно – ПФУ может удержать 20% от пенсии до погашения долга.

Об увольнении с работы тоже надо сообщать ПФУ. Это может увеличить выплаты лица.