Штраф 500 тысяч гривен за газовую колонку: о чем предупредили украинцев

Украинцы могут получить штраф, который будет составлять почти 500 тысяч гривен. Это связано с неправильным использованием газового оборудования.

Почему могут начислить штраф

Основные нарушения, которые осуществляют граждане, связаны с неправильным использованием и учетом природного газа. Например, часто потребители делают незаконные врезки в установленное оборудование.

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Газовики выделили такие нарушения среди тех, которые чаще всего делают украинцы:

самостоятельное восстановление газоснабжения (для проведения таких работ нужно получить специальное разрешение);

вмешательство в работу счетчика для изменения показаний (их уменьшение).

Какой размер этих штрафов

"Газсети" подсчитали сумму уплаченных штрафов в городе Днепр и в Днепровской области с начала 2024 года. Только за первые несколько месяцев этот показатель составил 846 тысяч гривен. Статистика по другим областям также неутешительная.

Сумма штрафа зависит от классификации выявленного нарушения. В общем потребитель за свои неправомерные действия может заплатить от 3,5 тысяч до 500 тысяч гривен.

Согласно требованиям Кодекса газораспределительных систем за нелегальное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные Оператору ГРМ убытки,

– говорится в сообщении "Газсети".

Некоторые граждане не платят штраф, игнорируя предупреждения регулятора. В таком случае, газовая компания может подать в суд. Тогда потребитель будет платить не только штраф, но и покрывать судебные издержки.