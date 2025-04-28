140 тысяч за газ: кому из украинцев придется заплатить штрафы в 2025 году
- Украинские потребители природного газа могут получить штрафы за недосчет объемов потребленного топлива и изменение режима начисления объемов распределенного газа.
- Размер штрафа зависит от нескольких факторов, таких как отапливаемая площадь, тип правонарушения, продолжительность правонарушения и количество зарегистрированных лиц в доме.
Весомое количество бытовых потребителей получит штрафы за определенные нарушения в этом году. Речь идет именно о тех, кто пользуется природным газом.
За что штрафуют потребителей газа
По состоянию на теперь, есть 2 большие группы правонарушений бытовых потребителей природного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГазПравду.
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Имеются в виду следующие нарушения:
- из-за недосчета счетчиком объемов потребленного топлива;
- из-за изменения режима начисления объемов распределенного газа (то есть, платежка в течение определенного времени формируется на основе "штрафных" норм).
Размер штрафа за газ определяется индивидуально и зависит от:
- отапливаемой площади жилья;
- типа правонарушения;
- продолжительности правонарушения;
- количества зарегистрированных лиц в доме;
- проектного количества приборов, которые находятся в жилье;
- даты, когда происходил последний контроль снятия показаний газового счетчика.
Самые большие штрафы сейчас предоставляют за несанкционированный газопровод. Также весомую сумму придется заплатить за:
- вмешательство в работу счетчика;
- пользование дополнительными несанкционированными приборами;
- превышение мощности приборов;
- несанкционированное возобновление поставок газа и так далее.
Если ваш газовый счетчик сломался и не по вашей вине, это также может оказаться проблемой. Если Оператор ГРМ обнаружит сбой в работе прибора учета, без следов несанкционированного вмешательства в его работу, объем потребленного газа также будут считать, исходя из 70% предельных объемов потребления с учетом всех газовых приборов,
– отмечается в ГазПравде.
В таком случае штраф может достичь 40 тысяч гривен за 6 месяцев, при условии, что этот период был отопительным.