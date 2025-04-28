140 тысяч за газ: кому из украинцев придется заплатить штрафы в 2025 году

Весомое количество бытовых потребителей получит штрафы за определенные нарушения в этом году. Речь идет именно о тех, кто пользуется природным газом.

За что штрафуют потребителей газа

По состоянию на теперь, есть 2 большие группы правонарушений бытовых потребителей природного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГазПравду.

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Имеются в виду следующие нарушения:

из-за недосчета счетчиком объемов потребленного топлива;

из-за изменения режима начисления объемов распределенного газа (то есть, платежка в течение определенного времени формируется на основе "штрафных" норм).

Размер штрафа за газ определяется индивидуально и зависит от:

отапливаемой площади жилья;

типа правонарушения;

продолжительности правонарушения;

количества зарегистрированных лиц в доме;

проектного количества приборов, которые находятся в жилье;

даты, когда происходил последний контроль снятия показаний газового счетчика.

Самые большие штрафы сейчас предоставляют за несанкционированный газопровод. Также весомую сумму придется заплатить за:

вмешательство в работу счетчика;

пользование дополнительными несанкционированными приборами;

превышение мощности приборов;

несанкционированное возобновление поставок газа и так далее.

Если ваш газовый счетчик сломался и не по вашей вине, это также может оказаться проблемой. Если Оператор ГРМ обнаружит сбой в работе прибора учета, без следов несанкционированного вмешательства в его работу, объем потребленного газа также будут считать, исходя из 70% предельных объемов потребления с учетом всех газовых приборов,

– отмечается в ГазПравде.

В таком случае штраф может достичь 40 тысяч гривен за 6 месяцев, при условии, что этот период был отопительным.