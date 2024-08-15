Украинцам начали выписывать большие штрафы за счетчики

Некоторые украинцы могут получить штраф в размере сотен тысяч гривен. Все связано с неправильным пользованием счетчиками.

Штрафы за счетчики

Одному из клиентов "Газораспределительных сетей" выписали штраф на 462,9 тысяч гривен и еще 7 тысяч гривен он должен заплатить на судебный сбор. Такое взыскание назначили за нарушения при эксплуатации счетчика.

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В недавнем деле 619/3695/24 украинскому потребителю было прекращено газоснабжение из-за непогашенной задолженности. Однако проверка выявила более серьезное нарушение. Газовики обнаружили на кране счетчика отверстие диаметром 10 мм с резьбой, что указывало на то, что потребитель самовольно подключился к газоснабжению.

Это несанкционированное подключение привело к составлению акта о нарушении и дальнейшего судебного разбирательства. Суд вынес решение в пользу газопоставщика, обязав потребителя оплатить значительную сумму убытков.

Поэтому за какие нарушения назначают огромные штрафы: