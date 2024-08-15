Украинцам начали выписывать большие штрафы за счетчики
Источник:Дергачевский районный суд
Некоторые украинцы могут получить штраф в размере сотен тысяч гривен. Все связано с неправильным пользованием счетчиками.
Штрафы за счетчики
Одному из клиентов "Газораспределительных сетей" выписали штраф на 462,9 тысяч гривен и еще 7 тысяч гривен он должен заплатить на судебный сбор. Такое взыскание назначили за нарушения при эксплуатации счетчика.
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В недавнем деле 619/3695/24 украинскому потребителю было прекращено газоснабжение из-за непогашенной задолженности. Однако проверка выявила более серьезное нарушение. Газовики обнаружили на кране счетчика отверстие диаметром 10 мм с резьбой, что указывало на то, что потребитель самовольно подключился к газоснабжению.
Это несанкционированное подключение привело к составлению акта о нарушении и дальнейшего судебного разбирательства. Суд вынес решение в пользу газопоставщика, обязав потребителя оплатить значительную сумму убытков.
Поэтому за какие нарушения назначают огромные штрафы:
- нарушена пломба;
- счетчик не работает;
- во время экспертизы доказано, что в работу счетчика вмешивались;
- к газу было самопроизвольное подключение к счетчику (то есть часть объема газа не учитывалась);
- газ отключили за долги, а потом произошло самопроизвольное подключение.