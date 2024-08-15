Штрафи за лічильники

Одному із клієнтів "Газорозподільних мереж" виписали штраф на 462,9 тисячі гривень та ще 7 тисяч гривень він має заплатити на судовий збір. Таке стягнення призначили через порушення під час експлуатації лічильника.

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У нещодавній справі 619/3695/24 українському споживачеві було припинено газопостачання через непогашену заборгованість. Однак перевірка виявила більш серйозне порушення. Газовики виявили на крані лічильника отвір діаметром 10 мм з різьбою, що вказувало на те, що споживач самовільно підключився до газопостачання.

Це несанкціоноване підключення призвело до складання акту про порушення та подальшого судового розгляду. Суд виніс рішення на користь газопостачальника, зобов'язавши споживача сплатити значну суму збитків.

Тож за які порушення призначають величезні штрафи: